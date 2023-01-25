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الاعرجي: العراق يرفض أن يكون منطلقا للاعتداء على دول الجوار

الاعرجي: العراق يرفض أن يكون منطلقا للاعتداء على دول الجوار
الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، أن بلده يحترم سيادة الدول ويرفض أن يكون منطلقاً للاعتداء على دول الجوار.

العالم -العراق

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، النائب أرشد الصالحي؛ لبحث ملفات حقوق الإنسان والأمن وإعادة النازحين في تلعفر وسنجار، إلى جانب التعاون والتنسيق بين مستشارية الأمن القومي ومجلس النواب، في الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وأكد الأعرجي، أن "العراق يحترم سيادة الدول ويرفض أن يكون منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، وفي نفس الوقت يرفض انتهاك سيادته، مشيرا إلى أن تعزيز أمن واستقرار المنطقة يكون بالتفاهم والحوار والتعاون وتكاتف الجميع".

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