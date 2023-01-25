الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣
٠٤:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

كنعاني: الحرس الثوري احبط استراتيجيات الهيمنة الامريكية بالمنطقة

كنعاني: الحرس الثوري احبط استراتيجيات الهيمنة الامريكية بالمنطقة
الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

عزا المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، اسباب غضب امريكا من حرس الثورة الاسلامية، ومحاولاتها لتشويه صورة هذه القوة المسلحة الايرانية وتوجيه الاتهامات الواهية اليها، الى دور الحرس باعتباره احد اركان القوة الوطنية للبلاد، في اركاع نظام الفصل العنصري الصهيوني وزعزعة ستراتيجيات الهيمنة الامريكية داخل المنطقة.

العالم- ايران

وفي تغريدة عبر تويتر اليوم الاربعاء، اعتبر "كنعاني"، اجراءات الكيان الامريكي العدائية ضد الشعب الايراني، بانها تفوق الحد والحصر؛ مبينا : ان الجوانب المختلفة للظلم والجرائم التي مارستها امريكا في حق الايرانيين، تكشف زيف وتسييس مواقف واشنطن الاستعراضية قبال حقوق الانسان واستخدامها كأداة لتمرير مآربها.

كما تطرق الى، "مؤامرة الانقلاب (عام 1953)، وحرب الثماني سنوات المفروضة، حادث اسقاط طائرة الركاب الايرانية المتعمد، وشنّ الحرب الهجينة، ودعم زمرة المنافقين الارهابية، وفرض الضغوظ القصوى"؛ مصرحا بان تلك الاحداث، هي أمثلة فقط على جرائم الكيان الأمريكي التي لاحصر لها ولا حد ضد الشعب الإيراني.

روابط ذات صلة

كنعاني: عقوبات إيرانية جديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان في الغرب قريبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. طهران تستضيف مهرجان فجر السينمايي الـ41

تجدد الاحتجاجات ضد 'قسد' في دير الزور السورية

شاهد.. جيش الإحتلال الإسرائيلي يستولي على منزل في جنين

بالفيديو.. السوداني: لا نحتاج إلى قوات أجنبية قتالية بل استشارية

كنعاني: الحرس الثوري احبط استراتيجيات الهيمنة الامريكية بالمنطقة

أبناء الديرة هموم البحرينيين المعيشية وتداعيات التجنيس