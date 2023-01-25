كنعاني: الحرس الثوري احبط استراتيجيات الهيمنة الامريكية بالمنطقة

العالم- ايران

وفي تغريدة عبر تويتر اليوم الاربعاء، اعتبر "كنعاني"، اجراءات الكيان الامريكي العدائية ضد الشعب الايراني، بانها تفوق الحد والحصر؛ مبينا : ان الجوانب المختلفة للظلم والجرائم التي مارستها امريكا في حق الايرانيين، تكشف زيف وتسييس مواقف واشنطن الاستعراضية قبال حقوق الانسان واستخدامها كأداة لتمرير مآربها.

كما تطرق الى، "مؤامرة الانقلاب (عام 1953)، وحرب الثماني سنوات المفروضة، حادث اسقاط طائرة الركاب الايرانية المتعمد، وشنّ الحرب الهجينة، ودعم زمرة المنافقين الارهابية، وفرض الضغوظ القصوى"؛ مصرحا بان تلك الاحداث، هي أمثلة فقط على جرائم الكيان الأمريكي التي لاحصر لها ولا حد ضد الشعب الإيراني.