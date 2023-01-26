هاشتاغ.. التطاول على مقدسات المسلمين + فيديو

العالم – العالم الإسلامي

وليس حرق نسخة من القران الكريم في السويد مؤخرا إلا حلقة جديدة من هذا المسلسل.. خاصة وأن خطوة مماثلة أعقبتها في هولندا حيث أقدم شخص على حرق نسخة من القران الكريم.

كل ذلك حرية تعبير في حسابات الغرب.. إلا ما كان ضد الدول الغربية، حينها يصبح إرهابا وتطرفا. فالغضب ما زال عارما من هذه الخطوة وسط دعوات لمقاطعة الدول التي تسمح بهذه الأفعال.

"فهد الشمري" علق في هذا السياق: حرق الله قلوبهم قريبا بإذن الله تعالى ما أدري ليش الدنمارك وكم دولة أوروبية منقهرين من الإسلام ومن القران الكريم.

في المقابل غردت "روند": مش دفعا لكن كلمة حق. أغلب الشعب السويدي لطيف ومش عنصري. واللي حرق القران دنماركي و الدنمارك طردته لأنه عمالها مشاكل. اللوم كله على الحكومة السويدية.

وإلى "نواف" الذي كتب: حرق القران في السويد ليس وليد اللحظة وليست البداية وليست النهاية. قبلها كانت الدنمارك ويليها السويد ووضع له منصات في النرويج والآن يعود من جديد في السويد. لولا نحن أقوياء كما تزعمون لما فعلوا هذا الفعل بكتاب مقدس. حكوماتنا هي من أذلتنا فلوموا حكوماتنا قبل لومهم.

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