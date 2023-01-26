السعودية بين قمع المعارضين والتطبيع مع العدو + فيديو

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01. أن تكون معارضا ومنتقدا شرسا للسلطات، فمن الطبيعي أن تكون عرضة للاستهداف من قبل حكومة بلادك. لكن أن يكون ذنبك فقط أنك شقيق شخص معارض، فتتعرض للملاحقة والاعتقال وتلقى مصيرا لا يختلف عن مصير الآخرين في المعتقلات.. فهذا يحصل في

وآخر الأمثلة قضية المواطن السعودي حسن آل ربيع الذي اعتقل في المغرب بطلب من الرياض، فيما تحذر منظمات حقوقية من تسليمه للسعودية حيث سيكون مصيره مجهولا.

وكانت هناك انتقادات ودعوات للإفراج عن حسن آل ربيع من قبل المغرب وعدم تسليمه للسعودية.. "سياف" علق في هذا الإطار: حسن آل ربيع حتى وهو في المغرب ما تركته في حاله حكومة المافيا.

"فؤاد ابراهيم" أيضا علق: بصوت واحد نقولها للمغرب تسليم حسن جريمة ليس بالغريب بأن يبتعد حسن آل ربيع عن السعودية.. شاهد بعينه مداهمات متكررة على منزل أسرته ولديه أخ محكوم بالإعدام وأبناء عموم معتقلون ظلما وضحايا إعدامات وقتل خارج نطاق القانون بتهم باطلة لا صحة لوجودها.

حساب "قلم رصاص" أيضا علق: حسن آل ربيع الموقوف في المغرب ليس مطلوبا ولم يشارك في حراك 2011، وكان خارج البلاد للدراسة في كندا، ولكن اعتقاله هو من أجل الضغط على أخيه المقيم في أميركا لتسليم نفسه.

02. تتبنى السعودية سياسة خارجية مبنية على أنقاض حقوق شعوب المنطقة ولاسيما في فلسطين.

وشيئا فشيئا يتجه التطبيع بين السعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي إلى نقطة الإعلان الرسمي: زيارات وتعاون في كافة المجالات، وتلميحات سعودية بأن التطبيع يصب في مصلحة المنطقة.

طبعا كلنا شاهدنا كيف كان تطبيع بعض الأنظمة العربية مؤخرا يصب في مصلحة المنطقة حيث وصلت انتهاكات كيان الإحتلال إلى مستويات غير مسبوقة.

وكانت هناك تعليقات كثيرة حول التقارب السعودي الإسرائيلي.. "نعيمة اللوزي" كتبت هنا: أمر طبيعي أن يستمر المجرم في الفساد طالما لم يجد من يردعه و يقيم عليه حد الله، و لكن لا عليه فالله حي لا يموت بأمره عليم خبير و إنما يمهله لأجل مسمى، فإذا جاء أجله أخذه أخذ عزيز مقتدر.

"كيمو المالكي" علق بدوره: "ما نبي علاقات مع إسرائيل.. ما نتشرف فيهم."

أما "ران سكاي" فغرد: التطبيع الرسمي لكل الدول العربية للأسف عشان المسلوخة ما تضحك على المذبوحة.. نفس المخطط ساري التنفيذ.

03. ليست قضية الإسلاموفوبيا والتطاول على مقدسات المسلمين قضية جديدة، بل هي عملية غسل أدمغة ضد الإسلام مستمرة.

وليس حرق نسخة من القران الكريم في السويد مؤخرا إلا حلقة جديدة من هذا المسلسل.. خاصة وأن خطوة مماثلة أعقبتها في هولندا حيث أقدم شخص على حرق نسخة من القران الكريم.

كل ذلك حرية تعبير في حسابات الغرب.. إلا ما كان ضد الدول الغربية، حينها يصبح إرهابا وتطرفا. فالغضب ما زال عارما من هذه الخطوة وسط دعوات لمقاطعة الدول التي تسمح بهذه الأفعال.

"فهد الشمري" علق في هذا السياق: حرق الله قلوبهم قريبا بإذن الله تعالى ما أدري ليش الدنمارك وكم دولة أوروبية منقهرين من الإسلام ومن القران الكريم.

في المقابل غردت "روند": مش دفعا لكن كلمة حق. أغلب الشعب السويدي لطيف ومش عنصري. واللي حرق القران دنماركي و الدنمارك طردته لأنه عمالها مشاكل. اللوم كله على الحكومة السويدية.

وإلى "نواف" الذي كتب: حرق القران في السويد ليس وليد اللحظة وليست البداية وليست النهاية. قبلها كانت الدنمارك ويليها السويد ووضع له منصات في النرويج والآن يعود من جديد في السويد. لولا نحن أقوياء كما تزعمون لما فعلوا هذا الفعل بكتاب مقدس. حكوماتنا هي من أذلتنا فلوموا حكوماتنا قبل لومهم.

04. يعتقد الكثير من اللبنانيين أن معظم القضايا في بلادهم يتم تسييسها.. وقضية انفجار مرفأ بيروت ليست خارج هذه القاعدة.

هذا ما ظهر مؤخرا مع إعلان عودة قاضي التحقيق في الانفجار طارق بيطار عن اعتكافه موجها اتهامات جديدة لمسؤولين حاليين وسابقين. القضية طبعا أثارت جدلا واسعا بين مؤيد وبين رافض تماما لخطوة بيطار التي اعتبرت مسيسة

هذا الموضوع كان مادة نقاش ومواقف كثيرة على مواقع التواصل.. "حسين منصور" علق هنا: "السفارة الأميركية في بيروت: نحض السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار المرفأ. جاء الأمر الأميركي فتحرك القاضي بيطار بعد سبات طويل."

"جوزيف زخور" كان له تعليق أيضا: السياسة فرقت حتى ذوي ضحايا انفجار أو تفجير المرفأ و قسمتهم إلى فريقين. فريق يصر على رفض طلبات تنحي القاضي العدلي الرئيس طارق بيطار ويرى فيه القاضي المؤهل للتحقيق، وفريق آخر يتهمه بالانحياز حيث اتهم شخصيات سياسية معينة واستبعد شخصيات قضائية وعسكرية أخرى ويدعو إلى تنحيه.

أخيرا مع "كامل خليفة" وهذا التعليق: إستغلال هذا المصاب الكارثي للضرر وتشويه الحزب هو الكارثة ويجب محاسبة من يفعلها لأنه أقذر البشر.

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