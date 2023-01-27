الولايات المتحدة وحقبة الإنهيار من الداخل

العالم - انقلاب الصورة

وكشف التحقيق ان الاميركيين السود يقتلون بمعدل أعلی بكثير وأن معمظم الضحايا هم من الشباب (20 و40) عاماً واغلبيتهم من الذكور.

وتسجل اميركا أحد أعلی معدلات عنف الشرطة عالمياً.

في جانب اخر، ضبطت الولايات المتحدة في عام 2022 كمية مخدرات تكفي لقتل كل شخص في البلاد، فكل عام في الولايات المتحدة يلقی أكثر من 100 شخص حتفهم جراء تناول جرعات زائدة من المخدرات.

وفي مجال اخر، سلطت عاصفة 2022 الثلجية الضوء مرة اخری علی الفوارق العرقية والاقتصادية في مدينة بوفالو. فأكثر من نصف 38 شخصاً لقوا حتفهم في العاصفة كانوا من السود أو اللاتينيين، كان معظمهم من المنطقة الفقيرة في الجانب الشرقي من مدينة بوفالو. وهذه المآسي ليست نادرة في هذه المنطقة.

وتقول قناة فاكس نيوز الاميركية ان عدداً متزايداً من سكان كاليفورنيا السابقين يهاجرون خارج البلاد تماماً ويتجهون الی الحدود الجنوبية يبحث الكثير عن اسلوب حياة اكثر راحة وبأسعار معقولة في المكسيك، نعم في المكسيك وليس في سويسرا.

لذا فإن الوضع في امريكا جو بايدن سيء للغاية لدرجة ان الالاف من الاميركيين يهاجرون طواعية الی دولة من العالم الثالث.

وتقول فاكس نيوز انه في 9 أشهر فقط تبرع بايدن بمبلغ 91 مليار دولار لأوكرانيا فيما استمر الاقتصاد الاميركي بالتدهور بسرعة وهذا يعني ان عشرات المليارات من الضرائب نقلت لخدمت الحكومة الأوكرانية. هذا ولايزال الأوكرانيون يطلبون المزيد من الأموال ويحاولون جر اميركا لحرب عالمية ثالثة.