الآلاف يحيون "فجر الشهداء" في الأقصى والإبراهيمي ومساجد الضفة

العالم- فلسطين

ففي القدس، أدت أعداد كبيرة من المصلين صلاة الفجر في الأقصى، في وقت شددت قوات الاحتلال فيه من إجراءات على أبواب المسجد وعرقلت دخولهم لأداء صلاة فجر اليوم الجمعة.

ومنعت قوات الاحتلال عدداً من الشبان من دخول الأقصى لأداء صلاة الفجر، ما حذا بهم لأداء الصلاة على أبواب المسجد الخارجية.

وشهدت باحات المسجد الأقصى منذ الفجر وجودًا حاشداً لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ومن تمكن من الوصول للمسجد من أبناء الضفة الغربية.

وفي الخليل، احتشد مئات المواطنين داخل المسجد الإبراهيمي وفي الشوارع المؤدية إليه وأحيوا صلاة الفجر العظيم، حيث أمّ جموع المصلين الشيخ معتز أبو سنينة.

وقدمت الضيافة من التمور والمشروبات الساخنة للمصلين بمشاركة من عائلات الخليل وتكية سيدنا "إبراهيم الخليل" وتبرعات من الأهالي، وسط أجواء احتفالية وجلسات الذكر والتكبير والصلاة على الحبيب المصطفى.

وفي جنين، أحيا أهالي بلدة قباطية "الفجر العظيم" في مسجدي النور وصلاح الدين، في فجر الشهداء وفجر الشهيدين حبيب كميل وعبد الهادي نزال.

وشهد المسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع الجاري، انتهاكات صارخة خلال اقتحامات المستوطنين، رفعوا خلالها أعلام الاحتلال وأدوا ما يسمى "السجود الملحمي" الجماعي.

كما اقتحم عناصر من قوات الاحتلال المصلى القبلي والمصلى المرواني، والتقطت أعداد كبيرة الصور أمام مصلى قبة الصخرة.

وتتواصل الدعوات المقدسية للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، وتقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

وانطلقت حملة "الفجر العظيم" لأول مرة من المسجد الإبراهيمي في نوفمبر 2020، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتكرر له، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى.