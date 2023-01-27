الفصائل الفلسطينية تبارك عملية القدس المحتلة

العالم - فلسطین

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن عملية القدس تؤكد أن "الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتهاون بشأن دماء أبنائه، لذا جاء الرد قاسياً للاحتلال، عبر هذه العملية".

وأكد قاسم أن "المقاومة الفلسطينية تثبت أن عقلها الأمني، ولو كان فردياً، يستطيع أن يهزم قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أنّ العملية جاءت "انتقاماً لدماء أبناء فلسطين المحتلة، ورداً على جرائم الاحتلال ضد المقدسات، ونهب الأراضي الفلسطينية".

بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، محمد شلح، إنّ "عملية القدس، التي أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الإسرائيليين، هي عملية مشرفة، وترفع رأس الشعب الفلسطيني، وتباركها حركة الجهاد".

وأكد شلح أنّ "هذه العملية تقول للحكومة الإسرائيلية المتطرفة إن الشعب الفلسطيني لا ينام على دمه".

وأشار القيادي في حركة الجهاد إلى الجاهزية لكل السيناريوهات المحتملة، مضيفاً: "سنكون سنداً للمقاومين في الضفة والقدس".

الجبهة الشعبية: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مجازر الاحتلال

بدورها، حيّت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مساء اليوم الجمعة، أبطال المقاومة الفلسطينيّة، مؤكدةً أنّ عملية القدس البطولية هي تجسيد لإرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشادت الجبهة الشعبيّة بالعملية البطولية، التي نُفِّذت مساء اليوم في مدينة القدس المحتلة، وأدّت إلى مقتل 7 من المستوطنين الإسرائيليين، وإصابة عدد آخر.

وذكرت الجبهة أن المجتمع الدولي، الذي لم يلتفت إلى جريمة الاحتلال ومجزرته في مخيم جنين بالأمس، يتحمّل مسؤولية استمرار ارتكاب الاحتلال للمجازر بحق الشعب الفلسطيني، وعليه أن يعي أن الشعب مصمم على انتزاع حريته.

وشددت الجبهة على أن "هذه العمليات البطولية ما هي سوى دليل على هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، التي ترهب بها شعبنا، ولن تمنعه من التضحية دفاعاً عن أرضه ومقدساته، بفضل ضربات رجال فلسطين الأبطال في الضفة والقدس".

لجان المقاومة: العملية رد فعلي على جرائم الاحتلال

وأكدت لجان المقاومة في فلسطين أنّ عملية القدس في "النبي يعقوب"، في القدس المحتلة، هي رد عملي وفعلي على جرائم الاحتلال في جنين وكل شبر من الأراضي الفلسطينية.

وأكدت لجان المقاومة، في بيان لها، أنّ عملية القدس تؤكد قدرة الشعب الفلسطيني على ملاحقة قوات الاحتلال وهزيمتها في كل مكان من فلسطين المحتلة، وأنّ "هذه العملية هي ضربة جديدة للمنظومتين الأمنية والعسكرية للاحتلال الإسرائيلي".

ودعت لجان المقاومة أبناء الشعب الفلسطيني إلى مزيد من الاشتباك وتنفيذ العمليات النوعية والقوية ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، حتى دحرهم عن الأراضي الفلسطينية.

الجبهة الديمقراطية: العملية فاتحة لمرحلة جديدة

بدورها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن العملية البطولية تشكل فاتحة لمرحلة جديدة من مراحل المقاومة الشعبية الشاملة.

ودعت الجبهة إلى تحصين المقاومة الشعبية عبر تأطيرها، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، وتطوير أساليبها وأدواتها النضالية في طريق التحول إلى الانتفاضة الشاملة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، اليوم الجمعة، بوقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين، في هجوم بإطلاق نار بالقرب من كنيس في القدس المحتلّة.

وأعلنت شرطة الاحتلال وقوع 7 قتلى، بالإضافة إلى 3 جرحى، إصاباتهم خطرة للغاية، و2، جروحهما متوسطة.

وقالت "القناة الـ12" الإسرائيلية إنّ "منفذ الهجوم في القدس ترجّل من سيارة، وبدأ إطلاق النار من مسدس، إلى أن تم تحييده" (استُشهد).