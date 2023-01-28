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انحطاطات أخلاقية في السعودية.. مبالغ هائلة لمشاهدة ملابس ميسي وسراويله!

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

انتقد خطباء إسلاميون من ترويج انحطاط أخلاقي في السعودية .

العالم - السعودية

وفي أحدث اهتمام بأمور تافهة في السعودية (أرض الحرمين الشريفين) فاز رجل أعمال سعودي بمزاد لشراء تذكرة ذهبية لمشاهدة كريستيانو رونالدو يتنافس مع ليونيل ميسي، مقابل دفع مبلغ 10 ملايين ريال سعودي (2.6 مليون دولار).

وقال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، إن رجل الأعمال مشرف الغامدي، المدير العام لمجموعة عقار 1 العقارية، هو الفائز بتذكرة "فوق الخيال"، لحضور مباراة ودّية تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي مع نجوم نادي النصر ونادي الهلال السعوديين في "كأس موسم الرياض".

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