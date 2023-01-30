الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣
٠٢:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

شهيد فلسطيني في الخليل والكنيست يقرر زيادة تسليح المستوطنين

الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة الخليل وعلى ابواب الحرم الابراهيمي، وما كان اعتياديا وخرج عن المعتاد.

العالم - مراسلون

مشهد الاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين الاسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، من الخليل جنوبا الى ترمسعيا شرقا الى بلدة جالود شمالا اكثر من ثلاثين اعتداءا للمستوطنين تراوحت بين تدمير للمحاصيل الى حرق لمنازل الفلسطينيين مرورا بتدمير المركبات الفلسطينية.

والجديد قرار من الكابنيت الاسرائيلي يزيادة تسليح هؤلاء ليتحولوا الى عصابات مسلحة هدفها قتل الفلسطينيين .

وبينما يعمل الاحتلال في الارض الفلسطينية عدوانا وتصعيدا بدات الادارة الامريكية تتحرك في الاراضي الفلسطينية املا كما يقول مقربون منها على انهاء التصعيد الحاصل.

فبعد رئيس جهاز الاستخبارات الامريكي سي اي ايه والذي التقى مع رئيس السلطة الفلسطينية سيصل بلينكن الذي وفق مقربين من السلطة لا يحمل سوى املاءات دون خطة واضحة، املاءات هدفها مصلحة الاحتلال اولا.

لا غرابة ان يكون الدور الامريكي للحفاظ على الجلاد وفرض الاملاءات على الضحية فلو كان غير ذلك لكانت القضية الفلسطينية حلت منذ سنوات طويلة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

كيان الاحتلال يدق ناقوس الخطر بسبب مطار روسي سوري جديد

لليوم الثالث على التوالي..قوات الاحتلال تواصل حصار أريحا

زوارق حربية صهيونية تستهدف مراكب صيد فلسطينية

استشهاد شاب من الخليل متأثرا بإصابته الحرجة في الرأس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الخارجية الأمريكي يتعرض لسؤال محرج في مصر: "لا أستطيع الإجابة"

مسؤول فرنسي سابق يحذر من عواقب إرسال دبابات فرنسية إلى أوكرانيا

لبنان.. الدعوة لاضراب عام يوم 8 فبراير

واشنطن تقوم بتجارب تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية في أوكرانيا

قاليباف: فصائل المقاومة ازدادت قوتها أكثر من الأمن الزائف للصهاينة

المغرب يحيي ذكرى 'الهولوكوست' بحضور وزير التعليم المغربي!+صور