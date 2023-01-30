شهيد فلسطيني في الخليل والكنيست يقرر زيادة تسليح المستوطنين

العالم - مراسلون

مشهد الاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين الاسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، من الخليل جنوبا الى ترمسعيا شرقا الى بلدة جالود شمالا اكثر من ثلاثين اعتداءا للمستوطنين تراوحت بين تدمير للمحاصيل الى حرق لمنازل الفلسطينيين مرورا بتدمير المركبات الفلسطينية.

والجديد قرار من الكابنيت الاسرائيلي يزيادة تسليح هؤلاء ليتحولوا الى عصابات مسلحة هدفها قتل الفلسطينيين .

وبينما يعمل الاحتلال في الارض الفلسطينية عدوانا وتصعيدا بدات الادارة الامريكية تتحرك في الاراضي الفلسطينية املا كما يقول مقربون منها على انهاء التصعيد الحاصل.

فبعد رئيس جهاز الاستخبارات الامريكي سي اي ايه والذي التقى مع رئيس السلطة الفلسطينية سيصل بلينكن الذي وفق مقربين من السلطة لا يحمل سوى املاءات دون خطة واضحة، املاءات هدفها مصلحة الاحتلال اولا.

لا غرابة ان يكون الدور الامريكي للحفاظ على الجلاد وفرض الاملاءات على الضحية فلو كان غير ذلك لكانت القضية الفلسطينية حلت منذ سنوات طويلة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...