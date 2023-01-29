الخزعلي والصدر يدينان اعتداءات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

العالم - العراق

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "وسط صمت دولي وعالمي مريب، يواصل كيان الاحتلال الصهيوني الغاصب ، مجازره وجرائمه الوحشية ضد ابناء شعبنا العربي المسلم في فلسطين المحتلة".

ودعا الشيخ الخزعلي المقاومين إلى مساندة فصائل المقاومة الفلسطينية وتحرير كامل التراب الفلسطيني من دنس الإحتلال الصهيوني.

هذا وأدان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اعتداءات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وقال السيد الصدر في تغريدة له ان "الميزان الحقيقي عالمياً لوصف الحكومة بكونها حكومة عادلة او ظالمة هو (حسن تعاملها مع شعبها) في السراء والضراء".

وأضاف، إن "(اسرائيل) إن كانت دولة فهي: (دولة الشرق المطلق)"، مؤكدا "انها ليست اسرائيل بل دولة (السامري) عدو الانبياء وعدو الله".

وتابع، "وإنني اذ أدين بأشد العبارات ذلك التعدي الوقح من (السامريين) ضد (اليهود) و(المسيحيين) و(المحمديين) و(العلويين) بل و(العمريين)، فإنني حزين لما آل إليه وضع العرب والمسلمين الذين تركوا العدو المشترك وصاروا يتصارعون بينهم ألا فلعنة الله على الفرق الشاذة والمارقة على نهج الرسل والأنبيا والمعصومين".