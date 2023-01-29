الاراضي المحتلة... تظاهرات حاشدة ضد حكومة نتنياهو

العالم - خاص بالعالم

على وقع العمليات الفردية الفلسطينية والتي ادت الى مقتل وجرح عدد من المستوطنين وفشل المنظومة الامنية بتوفير الأمن لمستوطنيها داخل الكيان المحتل تجمهر عشرات الالاف بالقدس وحيفا وتل ابيب وأمام منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بهرتسيليا للمطالبة بمحاسبة نتنياهو وزمرته اليمينية المتطرفه والتي أوصلت الكيان الى مزيد من التمزق وعدم الاستقرار والتفرد بالحكم، والعبث بالقضاء للهروب من المحاكمة بقضايا الفساد وخيانة الأمانة المتهم بها نتنياهو وبعض أعضاء حكومتة المتطرفة.



التظاهرات التي يشهدها الكيان وللاسبوع الرابع ايضا تأتي بعد جلسة أمنية عقدها ما يعرف بوزير الحرب مع رئيس أركان الجيش وقادة الأجهزة الامنية والتي خرجت بتوصيات لرفع حالة التأهب للدرجة القصوى وتعزيز فرق الجيش بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وبتكثيف الاقتحامات العسكرية ضد اهداف فلسطينية مسلحة.

المتظاهرون أكدو بأن حكومة نتنياهو تعمل على أستغلال التدهور الامني الحاصل داخل الكيان للخلاص والتغطية على هذه التظاهرات التي أصبحت تشكل نقطة ضعف وضغط على حكومة الاحتلال.



المشاركة الفاعلة بهذة التظاهرات رغم تدهور الوضع الامني لدى الاحتلال دليل على حجم حالة التمزق الداخلي التي يعيشها الكيان المحتل.

هذه التظاهرات تجري وفق اجراءات أمنية مشددة ومعقدة لخطورت الوضع الأمني وذلك تحسبا لانزلاق هذه التظاهرات نحو العنف لذلك انتشار واسع وكبير لاشرطة بمختلف المناطق.

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