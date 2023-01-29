خطأ فادح من "جندي كوري جنوبي" كاد ان يؤدي الى "حرب" مع كوريا الشمالية!

العالم - آسيا والباسفيك

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء، عن مسؤولين عسكريين كوريين جنوبيين، أن أربع رصاصات حية أطلقت خلال تدريب على طول الحدود في مقاطعة كانغ وون، مساء أمس السبت.

وسقطت جميع الرصاصات على الجانب الجنوبي من الحدود، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

وقال المسؤولون إن الوحدة العسكرية أبلغت كوريا الشمالية على الفور بأن إطلاق النار لم يكن متعمدا، ورفعت جاهزيتها.

وأوردت "يونهاب" عن مسؤول عسكري، لم تذكر اسمه، أنه "لم تظهر أي إشارات من الجانب الشمالي، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث".

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب بعد توقف القتال بإبرام هدنة عام 1953، وتفصل بينهما المنطقة المنزوعة السلاح والتي يبلغ عرضها أربعة كيلومترات، وتمتد لمسافة 250 كيلومتراً عبر شبه الجزيرة الكورية.

والمنطقة المنزوعة السلاح واحدة من أكثر الأماكن تحصيناً في العالم، وتتخللها حقول ألغام وأسلاك شائكة.

تعود آخر مرة تبادل فيها الجانبان إطلاق النار على الحدود إلى مايو/أيار من عام 2020، عندما أصابت أربع رصاصات على الأقل من كوريا الشمالية موقع حراسة لكوريا الجنوبية في القطاع الأوسط من المنطقة المنزوعة السلاح، ما دفع قوات سيول إلى الرد.

كما أطلق جنود كوريون شماليون النار على عنصر منشق عام 2017، لكن قوات الجنوب لم ترد.