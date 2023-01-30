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الصحة اليمنية: استئناف عمليات زراعة القرنية بعد توقفها نتيجة العدوان على البلاد

الصحة اليمنية: استئناف عمليات زراعة القرنية بعد توقفها نتيجة العدوان على البلاد
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

دشن وزير الصحة العامة والسكان فی الیمن الدكتور طه المتوكل اليوم الإثنين بصنعاء استئناف زراعة القرنية بعد توقفها لثمان سنوات نتيجة العدوان والحصار .

العالم- اليمن

وخلال التدشين اشاد وزير الصحة بجهود اطباء العيون من استشاريين وفنيين برئاسة الدكتور يحيى العسالي للعمل على استئناف هذا النوع من العمليات التي تسبب الحصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي بتوقفها .

واشار إلى أن "هذه العمليات يمكن اقامتها في كل مراكز العيون بمستشفيات أمانة العاصمة سواء في هيئتي مستشفى الثورة أو الجمهوري او مستشفى الكويت" .

وقال الدكتور المتوكل” اليوم تستأنف عمليات زراعة القرنية لأولى الحالات بترتيبات معينة لنقل القرنية من دول خارجية إلى أمانة العاصمة ، حيث وصلت القرنية الأولى لهذه الحالة التي ستكون نتائجها ناجحة”.

وأضاف” عمليات زراعة القرنيات هي إحدى العمليات التي وضع العدوان العراقيل أمام إجراءها مع أنها ليست معقدة بسبب إغلاق مطار صنعاء وعرقلة وصول القرنيات من الخارج”.

بدوره ثمن رئيس فريق زراعة القرنية الدكتور يحيى العسالي دعم وزير الصحة وتشجيعه على استئناف مثل هذه العمليات المهمة .

واشار إلى التعقيدات والعراقيل التي يفرضها العدوان على استقدام القرنيات من الخارج من حيث التأخير والإجراءات المعقدة لوصولها إلى البلاد .

ولفت إلى ان استئناف زراعة القرنية في اليمن سيخفف من الأعباء والنفقات المادية للمواطن التي ينفقها في السفر للعلاج في الخارج بنسبة 20 بالمائة.

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الصحة اليمنية: استئناف عمليات زراعة القرنية بعد توقفها نتيجة العدوان على البلاد

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