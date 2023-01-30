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لليوم الثالث على التوالي..قوات الاحتلال تواصل حصار أريحا

لليوم الثالث على التوالي..قوات الاحتلال تواصل حصار أريحا
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، فرض الحصار على مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.

العالم-فلسطين

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال لا تزال تتواجد بكثافة على مدخلي أريحا الشمالي والجنوبي، وعلى الطرق "الالتفافية" في محيط أريحا.

وأكدت أنها تجري عمليات تفتيش للمركبات الخارجة من المدينة وتدقق في بطاقات ركابها، في الوقت الذي تحلق فيه طائرة مسيّرة للاحتلال في سماء مخيم عقبة جبر المجاور.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت مساء الأحد، شارع القدس المؤدي إلى مدخل أريحا الجنوبي أمام المواطنين، كما أغلقت المدخل الشمالي واحتجزت عشرات المركبات لساعات عند مداخل المدينة.

جاء ذلك بعد وقوع عملية إطلاق نار استهدفت مطعما على مفرق "ألموغ" جنوب أريحا، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في المكان، حيث وصل منفذ العملية إلى المطعم وأطلق رصاصة واحدة بسبب خلل في السلاح، ثم لاذ بالفرار من المكان، ولا تزال قوات الاحتلال تلاحقه.

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