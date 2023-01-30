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'حزب الله' يعمل لانتخاب رئيس داعم للمقاومة غير مرتهن للخارج

'حزب الله' يعمل لانتخاب رئيس داعم للمقاومة غير مرتهن للخارج
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

اكد نائب مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" فيصل شكر أن "حزب الله يعمل لإنتخاب رئيس للجمهورية يكون داعما للمقاومة ويعمل لبناء الدولة وغير مرتهن للخارج".

العالم - لبنان

كلام شكر جاء خلال رعايته، احتفال تكريم فتيات ارتدين الحجاب الشرعي نظمه قطاع الهرمل في جمعية" كشافة الإمام المهدي" في بلدة القصر، في حضور رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق وحشد من الفاعليات والأهالي.

و أشار الى ان "حزب الله يقوم على المستوى المعيشي بما يستطيع ، ويقدم في خدمة مجتمعه ما يمكن أن يسد الكثير من الحاجات ، لأن هذأ المجتمع المقاوم لا يكافئ ويجب علينا أن نكون في خدمته جميعا"، معتبرا أن "أجمل ما تقدمه مسيرتنا لمستقبل هذه الأمة هو وجود رجال ونساء وفتيات وإخوة وأخوات يثقلن الأرض بالطاعة والعبادة والأمن والجهاد والصبر والاحتساب ، حتى نصبح الأمة التي لا يمكن أن يفكر احد بهزيمتها في لحظة من لحظات الحياة".

وقال:"ان كشافة الإمام المهدي هي ثروة عظيمة في مسيرة الإسلام المحمدي الأصيل وهذا ما يغنيها ويثريها ، وهي عمدة مسيرة المقاومة الإسلامية وثروتها وعزها"، داعيا الى "تحديد يوم للإحتفال بالفتية والشباب لبلوغهم سن التكليف حتى يثبت في ذهنه وعقيدته وقلبه أنه في يوم من الأيام كرم أن بلغ سن التكليف في مسيرة المقاومة تحت راية كشافة المهدي".

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'حزب الله' يعمل لانتخاب رئيس داعم للمقاومة غير مرتهن للخارج

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