البرلمان العراقي ينتخب رؤساء ونواب اللجان النيابية

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وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان لها: إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ترأس وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي ونائب رئيس المجلس شاخەوان عبدالله أحمد الاجتماعات النيابية المخصصة لاستكمال انتخاب رؤساء اللجان النيابية ونوابهم".

وأضافت، أن "رئاسة المجلس عقدت اجتماعها الأول مع أعضاء لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني حيث خلص إلى انتخاب النائب ناهدة الدايني رئيسا للجنة والنائب حسين عرب نائبا أولا له والنائب جاسم الموسوي نائبا ثانيا لرئيس اللجنة، وانتخبت لجنة الصحة والبيئة في اجتماع آخر، النائب ماجد شنكالي رئيسا للجنة، والنائب سهام الموسوي نائبا أولا لرئيس اللجنة والنائب مقدام الجميلي نائبا ثانيا".

وتابعت، أن "لجنة الخدمات والإعمار انتخبت النائب علي الحميداوي رئيسا لها، و النائب مها الجنابي نائبا أولا له والنائب داود العيدان نائبا ثانيا لرئيس اللجنة، وانتخبت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، النائب أحمد سليم الكناني رئيسا للجنة والنائب طه المجمعي نائبا أولا له والنائب ياسر الحسيني نائبا ثانيا لرئيس اللجنة، فيما انتخبت لجنة التربية النائب سعاد الوائلي رئيسا للجنة والنائب محمود القيسي نائبا أولا له والنائب نادية العبودي نائبا ثانيا لرئيس اللجنة".

واختتم البيان، أن " لجنة التعليم العالي والبحث العلمي انتخبت النائب مزاحم الخياط رئيسا للجنة والنائب عادل الركابي نائبا أولا للرئيس، والنائب ياسين حسن نائبا ثانيا".