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ايران تطالب بمساءلة استراليا حول استمرار موت اللاجئين والسكان الاصليين في السجون

ايران تطالب بمساءلة استراليا حول استمرار موت اللاجئين والسكان الاصليين في السجون
الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الى الموت المستمر لطالبي اللجوء في استراليا و 500 من السكان الاصليين الاستراليين في السجون الاسترالية والذي يمكن ان يكون مجرد قمة لجبل الجليد، متسائلا "هل يبادر المجتمع الدولي الى مساءلة كانبيرا؟".

العالم - ايران

وكتب كنعاني في تغريدة له على تويتر: ان الموت المستمر للاجئين والسكان الاصليين في السجون الاسترالية يمكن ان يكون مجرد قمة لجبل جليد انتهاك حقوق الانسان هناك ، فهل يبادر المجتمع الدولي الى مساءلة كانبيرا؟ انها المعايير المزدوجة!.

وكان كنعاني قد رد ايضا قبل فترة وجيزة على الحظر الاسترالي ضد ايران قائلا: ان الخطوة الاسترالية تأتي في وقت تتنتهك الحكومة الاسترالية منذ سنوات طويلة وبشكل منظم الحقوق الاساسية للسكان الاصليين الاستراليين والسجناء وطالبي اللجوء كما انها تؤوي العناصر الارهابية والانفصالية المناوئة لايران.

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