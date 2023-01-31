شاهد.. هكذا علق النشطاء العرب على تفشي العنصرية في أميركا

العالم - خاص بالعالم

طوال الأشهر الماضية، استنفرت الولايات المتحدة شبكاتها السياسية والامنية والإعلامية للتحريض ضد إيران ودول أخرى بحجة حقوق الإنسان واحترام حرية التعبير.



وشهدت مواقع التواصل غضبا واسعا ازاء العنصرية المتفشية في الولايات المتحدة، حيث كتب "هيثم عبد الواحد" علق في هذا السياق،: "يتكلمون عن شيء اسمه حقوق الانسان وهم اول من ينتهك حقوق الانسان باهانته امام أنظار الجميع. ماذا تسمون ذلك يا اهل حقوق الانسان".



وغردت "سمية" حول هذا الموضع كاتبة: "ماذا يعد قتل أمريكا لذوي البشرة السوداء؟ مثل جورج فلويد قبل سنوات، و تاير نيكولز قبل أيام؟ وماذا يعد قتل الجيش الإسرائيلي لثمانية شباب فلسطينيين في جنين؟ من بينهم فتيان في ريعان الشباب؟ وماذا تعد اعتداءات السعودية على أرض اليمن وقتلها للأطفال الأبرياء والرضع؟".

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