زوجة القحطاني: أين محمد فهد القحطاني؟حتى متى سيبقى سجيناً؟

العالم- السعودية

وجاء في حسابها"اليوم أكمل زوجي 99 يوماً وهو في #الإخفاء_القسري وقد انهى محكوميته قبل 69 يوماً وهذا يعد انتهاك صارخ لـ #حقوق_الانسان أين د #محمد_فهد_القحطاني ؟ وسيبقى #سجيناً_حتى_متى ؟".

كما قالت زوجة المعتقل السياسي السعودي، محمد فهد القحطاني في تغريدة أخرى، "مازالت الإنتهاكات التي تقع على زوجها مستمرة حيث أمضى في الإخفاء القسري 74 يوماً وأنتهت محكوميته الجائرة منذ 45يوماً".

وكتبت مها القحطاني في حسابها بتويتر: أين محمد فهد القحطاني وسيبقى سجيناً حتى متى ؟

يذكر أن القحطاني مدافع بارز عن حقوق الإنسان وأكاديمي سعودي يتعرض للإخفاء القسري منذ 24 أكتوبر، ومنذ ذلك رفضت السلطات السعودية تقديم أي معلومات عنه.