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منتجع طبي في'جبل أحد' ومشروع 'هوى' في المدينة المنورة هل هذا معقول؟؟؟

الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

نشر الكاتب ورئيس قناة "المستقلة" في لندن "محمد الهاشمي الحامدي" على حسابه في "تويتر" مقطع فيديو يتحدث فيه عن تبعات بناء منتجع طبي في جبل أحد بأوامر السلطات السعودية.

العالم- السعودية

وجاء في تغريدته الحامدي: "سؤال للسنّة والشيعة، والزيود والإباضية، وأتباع سائر المذاهب الإسلامية: هل يرضيكم ما يحدث اليوم في المدينة المنورة؟".

التفاصيل في الفيديو المرفق...

كما نشر "محمد الهاشمي الحامديط، تغريدة أخرى على موقع "تويتر" تساءل فيها عن ثمن انتقاد على مواقع التواصل للتغييرات التي تجريها السلطات السعودية على المعالم التاريخية والاسلامية في جبل احد.

وقال الحامدي في تغريدته: كم ثمن التغريدة؟

جماعة بن سلمان يسألونني عن ثمن التغريدة... من منكم يقدّر بشكل صحيح ثمن تغريدة تستنكر بناء مركز طبي في جبل أحد وإقامة مشروع (هوى) لتركي آل الشيخ في المدينة المنورة؟

وفي تغريدة اخرى قال الحامدي إن جبل أحد له مكانة خاصة في الذاكرة الإسلامية، وطالب السلطات السعودية بنقل مكان المركز الطبي الذي تريد بناءه فوقه إلى مكان آخر. كما طالب بردع هيئة الترفيه عن القيام بأي نشاط يخالف المكانة الروحية للمدينة المنورة.

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