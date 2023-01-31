الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣
٠١:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

تأكيد إيراني عراقي على أهمية مشروع سكة حديد البصرة - شلمجة

تأكيد إيراني عراقي على أهمية مشروع سكة حديد البصرة - شلمجة
الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد محافظ خوزستان (جنوب غرب إيران) خلال استقباله القنصل العراقي في مدينة أهواز مركز المحافظة، على أهمية مشروع سكة حديد البصرة - شلمجة.

العالم - إيران

وأكد محافظ خوزستان علي أكبر حسيني محراب خلال استقباله القنصل العراقي في أهواز، على تقوية العلاقاة بين الغرف التجارية في البلديين، وقال: هدفنا هو جعل الناس في راحة ورفاهية، من واجبنا تفعيل القطاع الخاص بالتعاون مع بعضنا البعض.

وأوضح حسيني محراب أن العلاقات التجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق ضرورية، وقال: ما يمكن أن يعطي السلام للبلدين، هو العلاقات الاقتصادية والتجارية، ويجب أن يرى الناس هذا الارتباط.

وأضاف محافظ خوزستان: يجب إعطاء الأولوية لخط سكة حديد البصرة – شلمجة.

كما بحث الجانبان في هذا اللقاء، تصدير إيران الخدمات الهندسية إلى العراق، وخفض التكاليف وتحقيق التقدم من خلال استخدام قدرات الشركات المعرفية، وإنشاء أسواق ثنائية الاتجاه لعرض المنتجات، والحفاظ على أمن الحدود، وتطوير العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق.

روابط ذات صلة

انجاز بناء خط سكة حديد زاهدان - خاش جنوب شرق ايران

توقيع عقد ترانزيت مليون طن من الفحم الحجري عبر سكك حديد ايران

إتفاق لترانزيت 12 مليون طن سلعا روسية عبر سكك ايران

إيران .. إدخال أكثر من 400 عربة قطار إلى شبكة 'سكك الحديد'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رشيد: من غير المقبول تبرير استمرار ملف النازحين في البلاد

تواجد إيران في 'قناة بنما' تحد للهيمنة الأميركية

ترشح حاكم فلوريدا لمنصب الرئيس ..ترامب يصفه بـ'الخيانة الكبيرة'!

تأكيد إيراني عراقي على أهمية مشروع سكة حديد البصرة - شلمجة

نائب عراقي: حكومة كردستان تستحق التجريم

بانضمام ايران لهذه الجهود.. روسيا تؤكد استعدادها للمساعدة في تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا