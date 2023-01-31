تأكيد إيراني عراقي على أهمية مشروع سكة حديد البصرة - شلمجة

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وأكد محافظ خوزستان علي أكبر حسيني محراب خلال استقباله القنصل العراقي في أهواز، على تقوية العلاقاة بين الغرف التجارية في البلديين، وقال: هدفنا هو جعل الناس في راحة ورفاهية، من واجبنا تفعيل القطاع الخاص بالتعاون مع بعضنا البعض.

وأوضح حسيني محراب أن العلاقات التجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق ضرورية، وقال: ما يمكن أن يعطي السلام للبلدين، هو العلاقات الاقتصادية والتجارية، ويجب أن يرى الناس هذا الارتباط.

وأضاف محافظ خوزستان: يجب إعطاء الأولوية لخط سكة حديد البصرة – شلمجة.

كما بحث الجانبان في هذا اللقاء، تصدير إيران الخدمات الهندسية إلى العراق، وخفض التكاليف وتحقيق التقدم من خلال استخدام قدرات الشركات المعرفية، وإنشاء أسواق ثنائية الاتجاه لعرض المنتجات، والحفاظ على أمن الحدود، وتطوير العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق.