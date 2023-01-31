ائتلاف 14 فبراير البحريني يشيد بعملية القدس البطولية 

العالم- البحرين

وأكد في بيان لمجلسه السياسي أن هذا العدوان المجرم يأتي كنتيجة طبيعية لخيانة الأنظمة الفاقدة للشرف، والتي أعلنت تطبيعها مع الكيان المؤقت لتكون الشريك الأكبر في كل جرائمه بحق هذه الأمة والشعب الفلسطيني.

وشدد ائتلاف 14 فبراير على حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن أرضه وناسه بكل الوسائل المتاحة، مباركًا العملية المشرفة التي نفذها الشهيد «خيري علقم» والتي جاءت ردًا قويًا وباسلاً بوجه الصهاينة في منطقة «النبي يعقوب المحتلة» شمال القدس، والتي أذلت الصهاينة وأدخلت الرعب في قلوبهم بعد أن أوقعت عددًا من القتلى في صفوفهم، لافتًا إلى أن هذا النوع من العمليات قادر على ردع الكيان المؤقت عن ارتكاب المزيد من الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني البطل.

واستنكر بشدة موقف الأنظمة المطبعة التي غضت الطرف عن العدوان الهمجي على جنين، وسارعت إلى إصدار بيان إدانة لهذه العملية البطولية مبدية تعاطفها مع الصهاينة.

وقدم ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير تعازيه للشعب الفلسطيني بالشهداء الأبرياء الذين سقطوا في جنين، مؤكدًا موقفه الصلب والثابت مع شعب البحرين الأبي بوجه الكيان المؤقت وكل المطبعين الخونة معه.