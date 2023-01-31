ميناء الإمام الخميني جنوبي إيران یستقبل سفنا كبيرة ذات كتل عريضة

العالم - إيران

وأضاف آقايي اليوم الثلاثاء أن الرصيف 11 من مجمع الموانئ هذا، بطول 332 متراً وعرض 50 متراً، جاهز لاستقبال 150 ألف طن من السفن ذات الكتل العريضة بعد الإصلاحات الرئيسية.

ويقع ميناء الإمام الخميني (رض) جنوب خوزستان ويطل على الخليج الفارسي وله 38 رصيفا بطول 7 كيلومترات ويعد الميناء الأكبر في البلاد.

وقال آقايي: سيبدأ رسو السفن ذات الجسم العريض قريباً في الرصيف 11 بمجمع ميناء الإمام الخميني.

وأشار إلى أنه تم إنفاق 785 مليار ريال من اعتمادات البناء الخاصة بالهيئة العامة للموانئ والملاحة لإصلاح الرصيف رقم 11 بميناء الإمام الخميني، موضحا: أثناء إصلاح هذا الرصيف، الذي يبلغ طوله 1.5 مرة طول الأرصفة الأخرى في مجمع الميناء هذا، من خلال تقوية هيكل الرصيف وإضافة خط سكة حديدية للرافعة يمكن إرساء السفن ذات الجسم العريض أو "Super Post Panamax".

وأعلن مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في خوزستان أن: تنفيذ نفق الخدمة، تقوية الجدران وإصلاح وإزالة فواصل التمدد على سطح السفينة وتركيب مصدات مزدوجة من نوع suc1150 نوع من الإدارات التنفيذية الأخرى وهذا مشروع ميناء مهم.

وأضاف: مع رسو وقبول السفن العريضة البدن، ستزداد قدرة تفريغ وتحميل البضائع النفطية وغير النفطية في هذا الميناء الاستراتيجي.

وتبلغ طاقة التفريغ والتحميل السنوية للبضائع النفطية وغير النفطية في ميناء الإمام الخميني 60 مليون طن سنوياً.

ويدخل حوالي 80 بالمائة من السلع الأساسية المطلوبة إلى إيران عبر مجمع ميناء الإمام الخميني (ره) جنوب خوزستان.