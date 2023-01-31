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بالفيديو: هذا ما حمله بلينكن بجعبته للسلطة الفلسطينية..

الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

صدق حدس الفلسطينيين، انطوني بلينكن وصل الى رام الله وبيده ورقة واحدة لا اثنتين، مكتوب فيها على الفلسطينيين ان لا يتخذوا خطوات احادية الجانب لمنع التصعيد والقصد هنا وقف التنسيق الامني.

العالم - مراسلون

لكن بلينكن الذي التقى رئيس السلطة الفلسطينية لم يتطرق سوى بالتلميح للعدوان الاسرائيلي الذي طال في شهر واحد ما يقارب الاربعين فلسطيني، بلينكنن حاول ان يظهر بانه يحاول تهداة الاوضاع والخواطر لكن بدا واضحا ان الامر لا يتعدى شراء الوقت في وقت لدى الادارة الامريكية ما هو اهم من القضية الفلسطينية.

وبينما كانت السلطة الفلسطينية تحاول ان تتجنب الاستجابه لما يحمله بلينكن لها في حقيبته الدبلوماسية، كانت الفصائل الفلسطينية تتظاهر وسط مدينة رام الله رفضا للزيارة التي وصفوها بانها تاتي على حساب الدم الفلسطيني المسفوح من جنين الى الخليل، المتظاهرون طالبوا السلطة الفلسطينية بعدم الاستجابه للضغوط الامريكي والتي تحاول ان تساوي بين الضحية والجلاد في وقت مازالت يد الجلاد تقطر منها الدماء.

وقال الامين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي: "الولايات المتحدة لا تستطيع أن تلعب دور ايجابي مادامت منحازة بشكل مطلق لـ"اسرائيل" وسؤالنا لماذا لم يدينوا المجزرة الوحشية في جنين".

الفلسطينييون يرون بان المعركة الجديدة مع الاحتلال الاسرائيلي عنوان الانتصار فيها هو الوحدة في السياسية والميدان.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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بالفيديو: هذا ما حمله بلينكن بجعبته للسلطة الفلسطينية..

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