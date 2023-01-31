'نتنياهو' يزور فرنسا الخميس المقبل

العالم - الإحتلال

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "نتنياهو" سيزور فرسنا رسميا بعد يومين، وسيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أنّ الزيارة ستستمر حتى الرابع من فبراير القادم.

وكان "ماكرون" قد هاتف "نتنياهو" أول أمس الأحد، داعيا الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "عدم تأجيج دوامة العنف"، بعد ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة في جنين أسفرت عن 10 شهداء، والرد عليها بعد يوم واحد بعمليتي إطلاق نار في القدس أدت لمقتل 7 إسرائيليين.

يُذكر أن 35 فلسطينيا ارتقوا في القدس والضفة الغربية برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر كانون ثاني/ يناير الحالي، وهو ما وصفته وزارة الصحة بأنه "الأكثر دموية" في الضفة الغربية منذ عام 2015.