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حماس: اقتحام رئيس تشاد للأقصى تنكر لحقوق شعبنا

حماس: اقتحام رئيس تشاد للأقصى تنكر لحقوق شعبنا
الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

استنكر الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، اقتحام رئيس دولة تشاد محمد ديبي للمسجد الأقصى المبارك اليوم الأربعاء بحراسة وحماية من قوات الاحتلال.

العالم-فلسطين

وقال حمادة، في تصريح صحفي: إن اقتحام رئيس تشاد للأقصى يمثل حالة استفزاز كبيرة، وتنكرًا لحقوق الشعب الفلسطيني ومشاعر أهالي الشهداء والأسرى، وخاصة في هذا الوقت الحساس من ازدياد جرائم الاحتلال بحق القدس وأهلها.

وأشار الناطق باسم حماس إلى أن قوات الاحتلال التي أمنت اقتحام رئيس تشاد للأقصى، هي التي تحمي بالطريقة ذاتها قطعان المستوطنين المقتحمين للمسجد.

وأدان حمادة اعتزام الرئيس التشادي افتتاح سفارة لبلاده لدى الكيان الصهيوني غدًا الخميس في "تل أبيب".

ويلتقي ديبي بكبار المسؤولين الإسرائيليين، خلال هذه الزيارة التي تعد الثانية لرئيس تشادي للكيان الصهيوني.

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