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لبنان: حكومة تصريف الاعمال تعقد جلسة ثالثة وسط استمرار الانقسامات

الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

هي الثالثة بعد الشغور الرئاسي والثانية هذا العام جلسة لحكومة تصريف الاعمال بدعوة من رئيسها نجيب ميقاتي وسط استمرار الانقسام حول دستورية انعقادها مترافقة مع تطورات الملف القضائي الخاص بانفجار مرفأ بيروت.

العالم - خاص بالعالم

الجلسة انعقدت بحضور سبعة عشر وزيرا ابرز بنودها التربية بالاضافة والدواء، سبقها اجتماع طارئ لهيئة ادارة الكوارث للبحث تداعيات الزلزال التركي الذي تاثر به لبنان .

ميقاتي اكد ان مجلس الوزراء لايمكن ان يدير ظهره في مرحلة تحتاج العديد من الملفات للمواكبة وخاصة تلك التي تتعلق بالهم المعيشي للمواطن.

الوزراء المشاركون اعتبرو ان ضرورة الانعقاد للجلسة تتجاوز اي موقف سياسي مؤكدين في الوقت نفسه على ابعاد تحقيق انفجار المرفأ عن التسييس والاستنسابية.

يشار الى جلسة الحكومة تنعقد بالتزامن مع اجتماع باريس الخماسي الذي سيناقش الملف اللبناني ووسط اتساع الانقسام القضائي على خلفية قرارات القاضي.

طارق البيطار الذي اجل الجلسات التي حددها في السادس من شباط لبدء التحقيق مع المدعى عليهم بملف انفجار مرفأ بيروت.

وعشية الدعوة للاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام في جميع القطاعات، هذا في وقت تستمر فيه الازمة الاقتصادية في ظل استمرار انهيار العملة الوطنية امام الدولار بسبب سوء الهندسات المالية لدى حاكم مصرف لبنان والعقوبات الامريكية الجائرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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