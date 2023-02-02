مشروع نيوم يخدم الأجانب ويهمل السعوديين

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ويعتبر مشروع نيوم المشروع الأكبر في العالم حيث يحاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ان يستخدمه کمدخل للمسرح الدولي.

في جانب اخر، وبعدما کشف رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أن السعودية لعبت دورا محوريا في إنجاز إتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية، خرج وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بوميو متغزلا ومادحا لجهود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تسريع وتيرة التطبيع بين الرياض وكيان الاحتلال.

ولکن بينما تتهافت بعض الدول للتطبيع مع كيان الإحتلال، يعيش الاحتلال صورة سوداوية بحيث بدأ يحذر الكثير إنهيار الكيان الإسرائيلي من الداخل.

اما تونس فشهدت إنتخابات تشريعية في دورتها الثانية كشفت عن واقع يستدعي المعالجة بأقصى سرعة كما يقول الناشطون. فنسبة المشاركة في الاقتراع لم تکن سوی 11 بالمئة فقط؛ نسبة كفيلة بقلب المشهد سياسيا وشعبيا. وهذا ما أثار جدلاً واسعاً علی مواقع التواصل الاجتماعي.