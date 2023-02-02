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شبكة البنوك الإيرانية ترتبط مع جميع البنوك الروسية و 106 بنوك أجنبية 

شبكة البنوك الإيرانية ترتبط مع جميع البنوك الروسية و 106 بنوك أجنبية 
الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس محافظ البنك المركزي الايراني للشؤون الدولية، ان 106 بنكًا غير روسي في 13 دولة وجميع البنوك الروسية وجميع فروع البنوك الروسية النشطة في بلدان أخرى والتي لديها إمكانية الوصول إلى SPFS ، متصلة الآن بشبكة Sepam (شبكة الرسائل المصرفية الإيرانية) ولم تعد البنوك الإيرانية بحاجة الى "سويفت".

العالم - ايران

وقال محسن كريمي: جميع البنوك الإيرانية أعضاء في شبكة المراسلات المصرفية الإيرانية المسماة سبام (Sepam) ، التابعة للبنك المركزي الإيراني ، وبهذه الطريقة يتبادلون الرسائل المصرفية القياسية مع بعضهم البعض ، وقد ارتبطت الشبكة الايرانية بشبكة مماثلة لها في روسيا تابعة للبنك المركزي في ذلك البلد وكل البنوك الروسية مرتبطة بها ، وبذلك أصبح بإمكان أي بنك إيراني ان يتبادل الرسائل المالية المصرفية مع أي بنك روسي أو أي بنك عضو في هذه.

وأضاف: وبما أن شبكة المراسلات المصرفية الروسية ارتبطت بشبكة المراسلات المصرفية الإيرانية ، ونتيجة لذلك ، فإن أي شخص عضو في هذه الشبكة متصل أيضًا بشبكتنا ، والعكس صحيح ، يمكن للبنوك الإيرانية أيضًا الاتصال بتلك البنوك.

وأضاف نائب رئيس البنك المركزي الايراني: هذه الرسائل تستند بشكل أساسي إلى معيار رسائل Swift ، بينما يبلغ عدد البنوك الروسية عدة مئات وأكثر من 100 بنك غير روسي في 13 دولة في العالم متصلة بهذه الشبكة .

وتابع : ببساطة نقول، إذا أرادت البنوك الإيرانية والروسية تبادل رسائل سويفت القياسية مع بعضها البعض ، فإنها لا تحتاج إلى شبكة سويفت.

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شبكة البنوك الإيرانية ترتبط مع جميع البنوك الروسية و 106 بنوك أجنبية 

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