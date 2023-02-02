الرئيس الايراني: لدينا كوادر كفوءة يمكن الاعتماد عليها لازالة العقبات

العالم- ايران

وقال آية الله رئيسي ، في كلمته الخميس ، في حشد من أهالي مدينة ري في مرقد "السيد عبدالعظيم الحسني (ع)" جنوب العاصمة طهران: إن أهم قدرة للجمهورية الإسلامية في الظروف الحالية هي القوى المخلصة والوفية للثورة الاسلامية والقيم حيث ينبغي معرفة هذه القدرات.

وأشار إلى أن الإمام الراحل (رض) رفع راية الاستقلال والحرية والديمقراطية الدينية على أساس الدين والقيم الإلهية، وهذه هي راية الاقتدار والعزة والفخر للوطن والجمهورية الإسلامية الايرانية. الثورة الاسلامية خلقت العزة والقدرة للوطن والأمة الإسلامية، واليوم، بفضل جهود الإمام الخميني (رض)، المحيي العظيم للدين ومفجر الثورة الاسلامية الكبرى ، اكتسب الناس هويتهم الدينية ويريدون العيش كمسلمين.

واكد رئيس الجمهورية إن الشعب الايراني عازم على تقرير مصيره والوقوف على قدميه اليوم واضاف: ان الشعب الايراني العظيم اليوم شعب شامخ ويفخر بالوقوف أمام القوى العظمى.

وأضاف: بفضل دماء الشهداء الطاهرة ، حدثت الصحوة الإسلامية في المنطقة ، واستعادت دول كثيرة في المنطقة مثل فلسطين ولبنان واليمن ومناطق كثيرة من العالم كرامتها بفضل الثورة الإسلامية.

*تجارة ايران في المنطقة نمت بنسبة 40-50٪

وأوضح رئيس الجمهورية أن الأعداء حاولوا الا يكون لدى ايران اي إنتاج وتصدير، وقال: بفرض عقوبات شديدة ، كانوا ينوون دفع البلاد إلى الركود الاقتصادي ، ولكن ببركة "السيد عبدالعظيم (ع)" ودماء الشهداء والحضور الهادف للشعب وتوجيهات القائد الحكيم للثورة تغلبنا على المشاكل.

وأضاف آية الله رئيسي: اعتقد الأعداء أن البلاد ستتوقف مع العقوبات عن الإنتاج والصناعة ، لكن هذا ليس هو الحال ، وفي الظروف الحالية نصدر كمية كبيرة من النفط ، وتجارة إيران الخارجية إلى دول المنطقة نمت بنسبة 40-50٪ وهو أمر غير مسبوق ولم يسبق له مثيل.

وذكر أنه عندما رأى الأعداء أن العقوبات قد تم اجهاضها ، تحولوا إلى حرب هجينة كانت جميع الأطراف متواجدة فيها ، وأشار إلى أن الأعداء اعتقدوا أنهم يمكن أن ينجحوا في هذه الحرب الهجينة والنفسية والإعلامية والمعرفية ، لكنهم فشلوا في ظل يقظة الشعب.

وأشار آية الله رئيسي إلى أن الدول الإقليمية والأوروبية ترسل إلينا باستمرار رسائل للتحدث معهم، وخاطبهم قائلا: لقد ظلمتم شعب إيران وظننتم أنكم يمكنكم تنفيذ مآربكم بالعقوبات والتهديدات ، لكن اعلموا ان رجال ونساء ايران يقفون أمامكم اقتداء بأهل البيت عليهم السلام.

وأضاف: "الأعداء ظنوا أنه بإمكانهم ان ينفذوا في ايران مخططاتهم التي نفذوها في دول أخرى ، لكنهم مخطئون جدًا لأن الشعب الايراني شعب صامد وشجاع".