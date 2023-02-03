إستراتيجية الإحتلال في الإعتداء على غزة

العالم - مع الحدث

وقال ضيف الحلقة القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سمير لوباني إن المقاومة الفلسطينية في غزة كان لها موقف واضح منذ التصعيد في القدس المحتلة بتأكيدها بأنها لن تترك القدس والضفة وباقي الفلسطينيين يواجهون الاحتلال وحيدين وبالتأكيد سوف يكون لهم الرد المناسب.

وأضاف إن الاحتلال يريد نقل ما يجري في الأراضي المحتلة بعد العملية الاستشهادية الأخيرة الى غزة مؤكدا أن رد المقاومة الفلسطينية يؤكد للقادة الصهاينة بأنهم فاشلين.

وأكد سمير لوباني أن الحكومة المتطرفة التي تصدرتها سياسات بن غفير المتطرف فشلت بعملية الشهيد خيري الذي أكد للاحتلال بأن الفلسطينيين في ظل تصعيد الكيان يستطيع أن يستخدم السلاح في قلب القدس المحتلة ولا يخشى تصعيدكم.

سمير لوباني أشار الى أن سياسات حكومة نتنياهو المتطرفة أنتجت مظاهرات ضد المتطرفين في الأراضي المحتلة وكذلك أنتجت هاجسا كبيرا لدى الصهاينة في المستوطنات.

كما أكد أن استراتيجية نتنياهو نقل المعركة من الضفة الى غزة هي بسبب تحويل التصعيد من مواجهة وجها لوجه الى قصف عبر حدود غزة والاراضي المحتلة.

من جهته قال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي عبد الجواد العطار إن الاعتداء المتكرر على أبناء الشعب الفلسطيني هو استكمال للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأضاف انه قبل اسبوع شاهد العالم المجزرة التي ارتكبها العدوان الاسرائيلي على الشعب الفسطيني في مخيم جنين وظنت الحكومة المتطرفة التي يترأسها نتنياهو وبن غفير بأنهما سوف يقضيان على المقاومة في جنين لكنهما فشلا في ذلك.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي تفاجأ بالمقاومة في الضفة الغربية على يد الشبان الفلسطينيين مشيرا انه لابد من الرد على الاحتلال من قبل المقاومة في جميع الأراضي المحتلة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

سمير لوباني – قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

عبد الجواد العطار – قيادي في حركة الجهاد الإسلامي