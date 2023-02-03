ملك الاردن وبايدن يبحثان خفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

العالم - الاردن

وحسب "وكالة (معا) الاخبارية"، شدد الملك، خلال اللقاء الذي عقد في البيت الأبيض، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على الدور القيادي للولايات المتحدة في الدفع نحو التهدئة وإيجاد أفق سياسي حقيقي للحفاظ على فرص تحقيق السلام (التسوية) الشامل والعادل القائم على ما يسمى بـ"حل الدولتين".

وأكد الملك ضرورة وقف الخطوات الإسرائيلية التي تقوض (حل الدولتين) وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه العادلة والمشروعة، وقيام دولته المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب "إسرائيل"، حسب المصدر.

من جانبه، جدد الرئيس الأمريكي التأكيد على دعمه لـ(حل الدولتين)، مشيرًا إلى الدور الحيوي للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس، كما شدد بايدن على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف.

كما بحث بايد والملك لاردني، عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على مواصلة توطيدها في شتى المجالات.

وأعرب الملك عن تقديره لعمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين والشعبين، مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة في مختلف المجالات.

وشكر الرئيس بايدن، الملك على الشراكة العميقة بين البلدين، وعلى قيادته للأردن كمحور استقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة التام بدعم استقرار المملكة وازدهارها الاقتصادي لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والعالمية.