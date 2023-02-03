ايران في مركز الوصافة ببطولة كرواتيا الدولية للمصارعة الحرة

العالم - ریاضة

ونال الذهب كل من حسن يزداني (86 كغم) ورضا اطري (61 كغم) وعلي سوادكوهي (79 كغم) وامير حسين زارع (125 كغم) فيما نال الفضية يونس امامي (74 كغم) وامير علي آذربيرا (97 كغم).

وحلت ايران التي شاركت بـ 6 مصارعين في مركز الوصافة بحصولها على 140 نقطة بعد اميركا التي حصلت على 174 نقطة وشاركت بفريق كامل فيما حلت جمهورية اذربيجان في المركز الثالث برصيد 135 نقطة.

وتغلب حسن يزداني في النزال النهائي لوزن 86 كغم على الياباني هاياتو ايشيغورو بنتيجة 13-2 ، وفاز رضا اطري في النزال النهائي 61 كغم على المنغولي نارانخو نارمانداخ 11-3 ، فيما فاز علي سوادكوهي في وزن 79 كغم على الجيورجي اوتانديل كنتجادزة 2-1 ، ونال امير حسين زارع الذهبية في وزن 125 كغم اثر عدم حضور منافسه الاذربيجاني جيورجي مشويلديشويلي.

اما في وزن 74 كغم فقد خسر يونس امامي في النهائي امام الاميركي جیسون نولف 3-3 ، كما خسر امير علي آذربيرا في النهائي امام الاميركي كايل سنايدر 0-3 .