القدس المحتلة.. دعوى الى النفير العالم نصرة للاقصى المبارك +فيديو

العالم - مراسلون

لا يمر يوم منذ تولي وزير الامن القومي بحكومة الاحتلال الا وهناك قرار ضد الفلسطينين بشكل عام والمقدسيين بشكل خاص، اخرها تعزيز عناصر الشرطة والحرس الحدود بالبلدة القديمة ومحيط المسجد الاقصى المبارك، وتقيد دخول المصلين اليه.

وقال القيادي في حركة فتح بالقدس ناصر ابو قوس لمراسلو قناة العالم الاخبارية: "نحن كمقدسيين نقول لابن غفير من سبقه كان شديدا على المقدسيين والمسجد الاقصى المبارك لكن في الاخير المقدسيين انتصروا على كل هذه الاعتداءات، ومن الممكن ان تكون هناك مواجه بين المقدسيين والحكومة".

القوى الوطنية والاسلامية بالقدس المحتلة دعت الى النفير العام نصرة للمسجد الاقصى المبارك وللاسرى والاسيرات القابعين داخل سحون الاحتلال، والذين يتعرضون للاعتداء والتنكيل بهم والتضييق عليهم من قبل ما يعرف بمصلحة السجون الاسرائيلية وذلك تنفيذا لقرارات بن غفير المتطرف.



وتشهد القدس المحتلة وكافة أحيائها تشديدا للحصار وحملات اعتقالات واسعة بحق ابنائها.

تؤشير التقارير الأمنية لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي بأن أي مساس بالمسجد الاقصى المبارك وتغيير الوضع القائم هنا من قبل بن غفير ومواصلة قراراته باتجاه الاعتداء على الاسرى والاسيرات، بأن الانفجار قادم لا محال لكنه لن يكون كأي انفجار سابق.

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