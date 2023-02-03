الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن..وقفتان بمدينة ذمار تنديدا بحرق نسخ من القرآن الكريم

اليمن..وقفتان بمدينة ذمار تنديدا بحرق نسخ من القرآن الكريم
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

نظمت وقفتان في مدينة ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الجمعة للتنديد بإحراق نسخ من القرآن الكريم في السويد وهولندا والدنمارك.

العالم- اليمن

واستنكر المشاركون في الوقفتين التي أقيمت عقب صلاة الجمعة في الجامع الكبير وجامع هاجر، الإساءات المتكررة للمقدسات والرموز الإسلامية وفي مقدمتها القرآن الكريم.

واعتبروا، هذه الأعمال المشينة ضمن مخططات اللوبي الصهيوني التي تستهدف الإسلام بالإساءات والدعايات والتشكيك.. داعين الدول العربية والإسلامية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد من ينتهك مقدسات الأمة ومقاطعة بضائعها وطرد سفرائها.

وأكدوا أن هذه الجرائم لا يمكن تبريرها في إطار ما تدّعيه الدول الغربية “حريات التعبير” مطالبين حكومات تلك الدول بتقديم اعتذارات رسمية للمسلمين ومحاسبة المجرمين.

روابط ذات صلة

خلال شهر يناير 2023.. استشهاد وجرح 30 مواطنا بالألغام في اليمن

اليمن.. وقفات بالحديدة بعنوان 'هويتنا الإيمانية مصدر عزتنا وفلسطين قضيتنا'

اليمن..أبناء مديرية ماوية بتعز ينددون بحرق نسخ من المصحف الشريف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شهيد برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس

رئيس وزراء إثيوبيا يلتقي قادة قوات تيغراي لأول مرة منذ انتهاء الحرب

الأردن.. تحذيرات هامة للمواطنين من الانجماد الليلة

شاهد.. صدمة الشارع السواني من هرولة 'البرهان' نحو مستنقع التطبيع

اليمن..وقفة لأبناء حبور ظليمة بعمران تنديداً بجريمة إحراق المصحف الشريف

مورينيو يحصل على جائزة جديدة في إيطاليا