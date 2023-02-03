موسكو وبكين تتفقان على التعاون في إطار مجلس الأمن الدولي

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وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب المباحثات بين المسؤولين، يوم الجمعة، أنهما "بحثا مختلف الجوانب لتعاون موسكو وبكين في الأمم المتحدة، بما في ذلك في إطار مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة وعدد من الهيئات المختصة".

وأضاف البيان أن "الجانبين أشادا بالتعاون الثنائي الوثيق تقليديا على المنصة الأممية، والذي يستند إلى علاقات الشراكة الشاملة الوثيقة والتعاون الاستراتيجي بين بلدينا".

وأظهر الجانبان "السعي المبدئي إلى أخذ مصالح وقلق بعضهما البعض بعين الاعتبار أثناء النظر في القضايا الدولية الأساسية".

وأشار نائبا الوزيرين إلى "محاولات بعض الدول لتقويض سمعة الأمم المتحدة من خلال استغلال منصتها للضغط على دول ذات سيادة، وإنشاء آليات بديلة غير شاملة خارج المنظمة، في إطار عقيدة "النظام العالمي المبني على القواعد".

وأكدت موسكو وبكين "استعداد الجانبين للدفاع عن الدور المركزي للأمم المتحدة في الشؤون الدولية وسيادة القانون الدولي، من خلال تكثيف نشاط مجموعة الأصدقاء لحماية ميثاق الأمم المتحدة".