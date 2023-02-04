السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
١١:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

مجموعة مجاناً في ذيقار، توفر حوائج الفقراء طوعاً

مجموعة مجاناً في ذيقار، توفر حوائج الفقراء طوعاً
السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أقدمت مجموعة من الشباب على تأسيس فريق تطوعي اطلقوا عليه مجاناً في ذي قار يهدف الى توفير احتياجات العوائل الفقيرة والمتعفّفة والايتام، ويندرج ضمن اُطر التكافل الاجتماعي وبناء المجتمع.

العالم - مراسلون

اكثر من مئة متطوع يعمل في مشروع مجاناً في ذي قار. يهدف المشروع الى رسم معالم التكافل الاجتماعي واواصر التعاون المجتمعي من خلال توفير احتياجات العوائل الفقيرة والمتعففة والايتام.

يتجول الفريق يومياً في ازقة الاحياء لمتابعة احوال العوائل التي تحتاج الى مساعدات غذائية او توفير احتياجات المرضى بدعم ذاتي وجهود العاملين في هذا المشروع.

وقال مؤسس فريق مجانا في ذي قار، محمد صالح لقناة العالم:"انطلق مشروع مجاناً في ذيقار بفكرة تطوعية جديدة وهي مطبخ الناصرية الخيري التي تتلخص بتجهيز وتوزيع وجبات اكل جاهزة وفورية الی العوائل المتعففة وكذلك المرضي وكبار السن الذين لايستطيعون تجهيز هذه الوجبات".

مأدبة الطعام التي يقدمها المشروع تقدم يومياً لاكثر من ثلاثمائة يتيم في مناطق مختلفة مسجلين لدى القائمين على المشروع في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها العديد من العوائل الفقيرة.

وقال فريق مجانا في ذي قار، عباس حسن قناة العالم:"في كل قضاء وناحية يوجد فرع ثابت لمؤسسة مجاناً في ذيقار وفي كل قضاء لدينا عوائل متعففة وايتام مسجلة في سجلات المشروع ما يقارب الـ10 ألاف عائلة مسجلة في سجلات مشروع مجاناً في ذيقار".

ويتحدث القائمون على دور الايتام عن اهمية هذه المبادرات الانسانية التي يمكن ان تسهم في تلبية احتياجات هذه الشريحة التي عانت كثيراً بسبب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع.

وقال مدير البيت العراقي للايتام، هشام الذهبي لقناة العالم:"هؤلاء الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل خدمة المجتمع الذيقاري وايضاً موجودون في كل مكان ودائماً يسعون الی اعمال الخير وهذا ليس جديداً علی العراقيين ولا علی اهل الناصرية وتفادينا كثيراً من المحن بفضل هذا العمل الخيري الذي يقومون به".

ويشكل هذا البرنامج صورةً من صور التكافل الاجتماعي التي تندرج ضمن مشروع مجاناً في ذي قار كونها لم تقتصر على تقديم الدعم الغذائي للعوائل الفقيرة والمتعففة بل تشمل انشاء الدور السكنية ومعالجة الحالات المرضية التي تثقل كاهل المواطن العراقي.

روابط ذات صلة

العراق.. السوداني يعلق على اطلاق أكبر حملة في البلاد لدعم الفقراء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كنعاني: منتهكي حقوق الإنسان هم أصحابها الزائفون

شاهد بالفيديو.. مجموعة مجاناً في ذيقار، توفر حوائج الفقراء طوعاً

ميدفيديف: روسيا سترد بأسلحة مختلفة في حال تم استهداف القرم

منظمة انتصاف: ۳ آلاف طفل مصابون بالسرطان ومعرضون للموت باليمن

فضل الله: انتخاب رئيس الجمهورية قضية لبنانية ولا يمكن للخارج أن يفرض أي اسم

شاهد بالفيديو.. الولايات المتحدة تشرعن سرقة أموال روسيا وتمنحها لكييف