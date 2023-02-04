مجموعة مجاناً في ذيقار، توفر حوائج الفقراء طوعاً

العالم - مراسلون

اكثر من مئة متطوع يعمل في مشروع مجاناً في ذي قار. يهدف المشروع الى رسم معالم التكافل الاجتماعي واواصر التعاون المجتمعي من خلال توفير احتياجات العوائل الفقيرة والمتعففة والايتام.

يتجول الفريق يومياً في ازقة الاحياء لمتابعة احوال العوائل التي تحتاج الى مساعدات غذائية او توفير احتياجات المرضى بدعم ذاتي وجهود العاملين في هذا المشروع.

وقال مؤسس فريق مجانا في ذي قار، محمد صالح لقناة العالم:"انطلق مشروع مجاناً في ذيقار بفكرة تطوعية جديدة وهي مطبخ الناصرية الخيري التي تتلخص بتجهيز وتوزيع وجبات اكل جاهزة وفورية الی العوائل المتعففة وكذلك المرضي وكبار السن الذين لايستطيعون تجهيز هذه الوجبات".

مأدبة الطعام التي يقدمها المشروع تقدم يومياً لاكثر من ثلاثمائة يتيم في مناطق مختلفة مسجلين لدى القائمين على المشروع في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها العديد من العوائل الفقيرة.

وقال فريق مجانا في ذي قار، عباس حسن قناة العالم:"في كل قضاء وناحية يوجد فرع ثابت لمؤسسة مجاناً في ذيقار وفي كل قضاء لدينا عوائل متعففة وايتام مسجلة في سجلات المشروع ما يقارب الـ10 ألاف عائلة مسجلة في سجلات مشروع مجاناً في ذيقار".

ويتحدث القائمون على دور الايتام عن اهمية هذه المبادرات الانسانية التي يمكن ان تسهم في تلبية احتياجات هذه الشريحة التي عانت كثيراً بسبب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع.

وقال مدير البيت العراقي للايتام، هشام الذهبي لقناة العالم:"هؤلاء الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل خدمة المجتمع الذيقاري وايضاً موجودون في كل مكان ودائماً يسعون الی اعمال الخير وهذا ليس جديداً علی العراقيين ولا علی اهل الناصرية وتفادينا كثيراً من المحن بفضل هذا العمل الخيري الذي يقومون به".

ويشكل هذا البرنامج صورةً من صور التكافل الاجتماعي التي تندرج ضمن مشروع مجاناً في ذي قار كونها لم تقتصر على تقديم الدعم الغذائي للعوائل الفقيرة والمتعففة بل تشمل انشاء الدور السكنية ومعالجة الحالات المرضية التي تثقل كاهل المواطن العراقي.