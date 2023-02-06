تضامن عربي وعالمي مع ضحايا سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر

العالم - خاص بالعالم

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن بلاده تلقت عروضا لتقديم المساعدة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي وخمسة وأربعين دولة أخرى عقب الزلزال.

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وفي رسائل منفصلة للرئيسين التركي اردوغان والسوري بشار الأسد أعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية تقديم مساعدات إغاثة فورية لهاتين الدولتين الصديقتين في ظل الظروف الحالية المؤسفة.

هذا فيما أعلنت كل من قطر والكويت عن تسيير جسر جوي إلى تركيا لدعمها في مواجهة كارثة الزلزال كذلك أعلنت الجزائر عن ارسال فريق من تسعة وثمانين فردا إلى تركيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة.



من جانبها اعلنت كل من الأردن ومصر والعراق تضامنهم مع الشعبين السوري والتركي ووجهوا بتقديم الدعم لمواجهة آثار الزلزال والإسهام في جهود الإغاثة في كلا البلدين.

روسيا أكدت استعدادها لإرسال مختصين إلى تركيا وسوريا لمساعدة الضحايا وقررت الصين ارسال مساعدات عاجلة إلى البلدين.

وفيما أعلنت الأمم المتحدة عن تعاطفها مع المتضررين من الزلزال وتكريس جهودها لدعم الاستجابة والتخفيف من معاناتهم، قال البيت الأبيض إن رئيسه جو بايدن وجه فريقه لمواصلة مراقبة الوضع عن كثب بالتنسيق مع تركيا وتقديم أي مساعدة مطلوبة.

هذا فيما أعلن الناتو عن تضامنه مع تركيا وحشد الدعم لها كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن إرسال عشر فرق بحث وإنقاذ إلى تركيا.

كذلك أعربت المانيا واليونان واليابان وباكستان عن استعدادها لتقديم المساعدة لتركيا.

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