الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
٠٥:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

تضامن عربي وعالمي مع ضحايا سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر

الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

في وقت بدأت تداعيات كارثة الزلزال المدمر تتجلى آكثر في سوريا وتركيا محصية المزيد والمزيد من أعداد الضحايا من قتلى ومصابين ومفقودين وكاشفة عن حجم الدمار الكبير الذي سببه الزلزال، أعلنت معظم دول العالم تضامنها ومؤازرتها للبلدين الجارين. 

العالم - خاص بالعالم

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن بلاده تلقت عروضا لتقديم المساعدة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي وخمسة وأربعين دولة أخرى عقب الزلزال.

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وفي رسائل منفصلة للرئيسين التركي اردوغان والسوري بشار الأسد أعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية تقديم مساعدات إغاثة فورية لهاتين الدولتين الصديقتين في ظل الظروف الحالية المؤسفة.

هذا فيما أعلنت كل من قطر والكويت عن تسيير جسر جوي إلى تركيا لدعمها في مواجهة كارثة الزلزال كذلك أعلنت الجزائر عن ارسال فريق من تسعة وثمانين فردا إلى تركيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة.

من جانبها اعلنت كل من الأردن ومصر والعراق تضامنهم مع الشعبين السوري والتركي ووجهوا بتقديم الدعم لمواجهة آثار الزلزال والإسهام في جهود الإغاثة في كلا البلدين.

روسيا أكدت استعدادها لإرسال مختصين إلى تركيا وسوريا لمساعدة الضحايا وقررت الصين ارسال مساعدات عاجلة إلى البلدين.

وفيما أعلنت الأمم المتحدة عن تعاطفها مع المتضررين من الزلزال وتكريس جهودها لدعم الاستجابة والتخفيف من معاناتهم، قال البيت الأبيض إن رئيسه جو بايدن وجه فريقه لمواصلة مراقبة الوضع عن كثب بالتنسيق مع تركيا وتقديم أي مساعدة مطلوبة.

هذا فيما أعلن الناتو عن تضامنه مع تركيا وحشد الدعم لها كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن إرسال عشر فرق بحث وإنقاذ إلى تركيا.

كذلك أعربت المانيا واليونان واليابان وباكستان عن استعدادها لتقديم المساعدة لتركيا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

ايران تقوم بايفاد 6 فرق إغاثية وطبية إلى تركيا

خبيرة جوية فضائية: سوريا تشرف على القسم الشرقي لـ"الصدع العربي الأفريقي" المعرّض للزلازل

ناطق أنصار الله يعزي سوريا وتركيا وأهالي ضحايا الزلزال

وزير الخارجية الايراني يعزي بضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. دور المرأة الايرانية في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والثقافي بالبلاد

بانوراما: مكانة المرأة الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية، وآلاف الضحايا جراء زلزال بتركيا وسوريا

بالفيديو.. الاحتلال ينوي إقامة مستوطنة جديدة بـ"غلاف غزة"

بالفيديو.. تضامن عربي وعالمي مع ضحايا سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر

آثار الحرب والحصار على الرياضة السورية

بالفيديو.. استشهاد 5 مقاومين فلسطينيين برصاص الاحتلال في أريحا المحاصرة