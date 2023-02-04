النظام الخليفي في معرض انتقادات النشطاء البحارنة

العالم - نقطة تواصل

استنكر ودان النشطاء البحارنة عبر كافة منصات التواصل المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بحق الفلسطينيين، من خلال نشر التغريدات ومقاطع الفيديو.

وسخر نشطاء البحارنة من جمع ملك البحرين "حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة" لحاشيته في قصره بالصافرية من أجل الدعاء له بعد ما وصلت اليه أنباء عملية القدس البطولية وذلك لأنه غارق في مستنقع التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وانتقد نشطاء البحارنة بشكل لاذع إدانة النظام الخليفي لعملية القدس البطولية، بينما غض البصر عن مجزرة جنين التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وتفاعل نشطاء البحارنة في داخل وخارج البحرين مع مقطع فيديو يكشف فيه نائب بحريني عن تخفيض طيران الخليج الفارسي بالنسبة 25 بالمئة للرحلات المتجهة نحو كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث انتقد النشطاء هذه الخطوة التطبيعية الجبانة من قبل النظام الخليفي.

وشهدت مواقع التواصل في البحرين غضبا واسعا من خطوة رئيس مجلس النواب البحريني الجديد "السيد أحمد بن سلمان المسلم" بعدم استخدام مفردة الكيان الصهيوني في مضبطة مجلس النواب.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...