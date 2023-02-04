إيران الثورة وتنمية القدرات الدفاعية ...المنطاد الصيني وخيارات الرد الأميركي

العالم - بانوراما

وأصبحت ايران من بين الدول المتطورة في المجالات الدفاعية، وخصوصا في ميدان الصواريخ الباليستية، وأنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة بأنواعها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: بعد رصد منطاد أول في أجواء الولايات المتحدة، أعلن البنتاغون أن منطادا صينيا ثانيا للتجسس يحلق فوق أميركا اللاتينية.

وفيما أكدت الخارجية الأميركية إلتزامها بالدبلوماسية لحل التوتر، قالت الصين إن تحليق المنطاد فوق الولايات المتحدة كان لأسباب قاهرة.



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.