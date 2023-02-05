شاهد.. أهم ما تداولته شبكات التواصل في العالم العربي

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حاول وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي "إيلي كوهين"، ان يقول للشعوب العربية ان عداءها لكيانه أصبح من الماضي، وذلك عندما صرح انه سيعود "من الخرطوم بنعم 3 مرات"، وذلك بعد لقائه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان "عبد الفتاح البرهان"، في إشارة واضحة الى "اللاءات الثلاثة"، التي خرجت بها القمة العربية التي عقدت في الخرطوم عام 1967 وهي: "لا للسلام مع "إسرائيل"، لا للمفاوضات مع "اسرائيل"، لا للاعتراف بـ"اسرائيل".



أما في أميركا.. فقد صوت مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون، يوم الخميس، على إقالة النائبة الديمقراطية من مينيسوتا "إلهان عمر" من لجنة العلاقات الخارجية وجاءت الإقالة بسبب التعليقات السابقة التي أدلت بها "إلهان عمر"حول كيان الاحتلال الاسرائيلي، والتي اعتبرها أعضاء بالمجلس معادية للسامية.



وفي سياق ثاني، تسائل الكثير من المتابعين، عن تفاصيل أزمة المنطاد الصيني في الأجواء الأمريكية، حيث تسبب في حالة من الجدل الواسع عبر صفحات السوشيال ميديا، وكان البنتاغون قد اعلن عن رصد منطاد استطلاع فوق أراضي الولايات المتحدة، طار من جزر ألوتيان عبر أراضي كندا ووصل إلى ولاية مونتانا الأمريكية.



وشكل عام 2022 مرحلة جديدة لتعاطي السعودية مع عقوبة الإعدام، مع عودة الأرقام القياسية في التنفيذ، واستمرار التعسف في إصدار الأحكام، ومناقضة الوعود الرسمية، بالتوازي مع استخفاف تام بالتوصيات والانتقادات الدولية، في ظل انعدام الشفافية في التعاطي الرسمي مع ملف الإعدام، وفي ظل عدم وجود أي دور للمجتمع المدني، تصعب مهمة توثيق مسار القضايا، وبالتالي الانتهاكات التي يتعرض لها المحكومون.

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