وفاة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف

العالم - باكستان

وأفادت قناة "Geo News" نقلا عن ممثلي عائلة الرئيس الأسبق، أن مشرف توفي في مستشفى في دبي.

وكان مشرف يعاني من مضاعفات الداء النشواني وهو مرض يفشل فيه التمثيل الغذائي في الجسم.

وترأس برويز مشرف باكستان في الفترة بين عامي 2001 و2008. وفي مارس عام 2014 تم توجيه تهم رسمية له بالخيانة. وبحسب الادعاء فإن مشرف ارتكب خيانة عام 2007 عندما أعلن حالة الطوارئ في البلاد وأمر باعتقال قضاة المحكمة العليا.

وبموجب القانون الباكستاني كان مشرف يواجه عقوبة بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة.

وفي مارس عام 2016 سمحت المحكمة لمشرف بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، وبعد ذلك غادر الرئيس السابق باكستان وتوجه إلى دولة الإمارات. منذ ذلك الحين عاش في دبي حيث كان - وفقا للمحققين - هاربا من وجه العدالة فيما يتعلق بالتهم الجنائية الموجهة إليه.