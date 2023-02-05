في زيارة رسمية.. وفد روسي رفيع المستوى يصل بغداد اليوم

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الصحاف قوله، إن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور بغداد مساء اليوم"، مبيناً، أن "جدول الاعمال يتضمن لقاء نظيره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين يوم غد الاثنين، إضافة إلى لقائه الرئاسات الثلاث".

وأضاف أن "الزيارة تأتي في سياق تأكيد انفتاح العراق على جميع شركائه واصدقائه واهمية العلاقات الستراتيجية مع الجانب الروسي في ظل تعزيز الجذب الاستثماري والاقتصادي لاسيما ما يتعلق بملفات الطاقة"، مشيراً إلى أن "الجانبين سيبحثان جملة من القضايا والملفات تتصل بطبيعة العلاقات الثنائية واهمية دعمها وتعزيزها في مختلف القطاعات".

وذكر الصحاف أن "العلاقة مع الجانب الروسي أساسية واستراتيجية متعددة المصالح"، لافتاً إلى أن "الخارجية العراقية وعملاً بالدبلوماسية الاقتصادية وتعزيزاً لدور العراق في تنسيق التفاعلات الاقليمية والدولية وفي ظل زيارات تشهدها العاصمة العراقية بغداد، تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز كل ذلك، وتؤكد طبيعة تطوير العلاقات الاساسية والمهمة في مختلف الجوانب التي شهدت ابرام اتفاقيات مذكرات تفاهم مع الجانب الروسي".

وبين أن "الوفد سيكون رفيع المستوى دبلوماسيا اقتصاديا استثماريا ويضم شركات متعددة نفطية غازية إضافة إلى شركات في مختلف القطاعات"، موضحا أن "الوفد يضم إعلاميين لأكثر من 25 جهة إعلامية روسية والتي ستكون حاضرة في اللقاءات".

وأكد أن "الزيارة تأتي لبحث أهم التطورات على مستوى المنطقة، واستشراف الرؤى المشتركة وايجاد مقاربات أساسية بين بغداد وموسكو حول أهم التحديات التي ينبغي العمل عليها بشكل مشترك، فضلاً عن تعزيز أمن واستقرار المنطقة حوله اهم الملفات التي تحتاج الى تقارب في الرؤى ومواقف بالمستويين الاقليمي والدولي".