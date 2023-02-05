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استكمال عمليات الاسكان الطارئ لمنكوبي زلزال خوي

استكمال عمليات الاسكان الطارئ لمنكوبي زلزال خوي
الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

أشار محافظ أذربيجان الغربية محمد صادق معتمديان إلى استكمال عمليات الاسكان الطارئ للمنكوبين بالزلزال الذي ضرب مدينة خوي وقال انه تمت اقامة 100 مخيم مع المرافق والمعدات اللازمة في هذه المدينة.

العالم - ايران

وقال معتمديان في مقابلة مع الصحفيين مساء السبت: يتم توفير أقصى قدر من الخدمات مثل الغذاء ومستلزمات النظافة والأمن والخدمات الأخرى لمنكوبي الزلزال في هذه المخيمات.

وفي إشارة إلى توزيع جمعية الهلال الأحمر لأكثر من 40 ألف خيمة ، قال: خلال الأسبوع الماضي ، تم توزيع 160 ألف بطانية و 47 ألف سجادة و 15 ألف جهاز تدفئة في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأعلن محافظ أذربيجان غربي عن توزيع 120 ألف رزمة غذائية كافية لمدة 72 ساعة من قبل جمعية الهلال الأحمر ، وقال: بجهود ودعم الشعب والمتبرعين والمواكب والمنظمات العسكرية وفرق العمل الطوعي ، يتم طهي أكثر من 80 ألف وجبة ساخنة يوميًا ويتم توزيعها على منكوبي الزلزال.

وفي إشارة إلى الانتهاء من تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالأماكن الحضرية والريفية ، من قبل 130 فريقًا تابعا لمؤسسة الإسكان قال معتمديان: غدًا سأقدم التقييمات والمقترحات إلى الحكومة حتى يتم بناء المنازل المتضررة في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى تركيز رئيس الجمهورية على تسريع عملية تقديم الخدمات ، واضاف: من خلال تعبئة المرافق واستخدام قدرات مختلف المؤسسات والحكومة ، سيبدأ بناء وإعادة إعمار المناطق المتضررة بشكل سريع.

كما أبلغ محافظ أذربيجان غربي عن الأضرار الجزئية التي لحقت بـ 85 مدرسة في مدينة خوي ، وأضاف: اليوم ، وبحضور وزير التربية والتعليم في المنطقة ، تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة إعمار المدارس المتضررة ، وفي الوقت الحالي ستحل المباني التعليمية محل المدارس المتضررة.

وأشار معتمديان إلى أن الجامعات والمدارس ستنظم دروسها عبر الاجواء الافتراضية هذا الأسبوع في مدينة خوي ، وقال: بمشاركة مختلف المؤسسات والحكومة والجهات المانحة ، سيتم المضي قدمًا في إعادة إعمار وإصلاح المدارس بشكل سريع.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات حول الزلزال ، وأضاف: يجب أن يبقى الناس في منازلهم التي لم تتضرر ، ورجال الأعمال والحرفيين ينبغي أن يستأنفوا ويواصلوا أنشطتهم.

يذكر ان زلزالا قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة خوي بمحافظة اذربيجان غربي الواقعة شمال غرب ايران في الساعة 21:44 من يوم السبت الماضي بالتوقيت المحلي (18:14 بتوقيت غرينتش)، ووفقًا للتقييمات ، تضررت أكثر من 9000 وحدة سكنية في هذا الزلزال.

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استكمال عمليات الاسكان الطارئ لمنكوبي زلزال خوي