استكمال عمليات الاسكان الطارئ لمنكوبي زلزال خوي

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وقال معتمديان في مقابلة مع الصحفيين مساء السبت: يتم توفير أقصى قدر من الخدمات مثل الغذاء ومستلزمات النظافة والأمن والخدمات الأخرى لمنكوبي الزلزال في هذه المخيمات.

وفي إشارة إلى توزيع جمعية الهلال الأحمر لأكثر من 40 ألف خيمة ، قال: خلال الأسبوع الماضي ، تم توزيع 160 ألف بطانية و 47 ألف سجادة و 15 ألف جهاز تدفئة في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأعلن محافظ أذربيجان غربي عن توزيع 120 ألف رزمة غذائية كافية لمدة 72 ساعة من قبل جمعية الهلال الأحمر ، وقال: بجهود ودعم الشعب والمتبرعين والمواكب والمنظمات العسكرية وفرق العمل الطوعي ، يتم طهي أكثر من 80 ألف وجبة ساخنة يوميًا ويتم توزيعها على منكوبي الزلزال.

وفي إشارة إلى الانتهاء من تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالأماكن الحضرية والريفية ، من قبل 130 فريقًا تابعا لمؤسسة الإسكان قال معتمديان: غدًا سأقدم التقييمات والمقترحات إلى الحكومة حتى يتم بناء المنازل المتضررة في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى تركيز رئيس الجمهورية على تسريع عملية تقديم الخدمات ، واضاف: من خلال تعبئة المرافق واستخدام قدرات مختلف المؤسسات والحكومة ، سيبدأ بناء وإعادة إعمار المناطق المتضررة بشكل سريع.

كما أبلغ محافظ أذربيجان غربي عن الأضرار الجزئية التي لحقت بـ 85 مدرسة في مدينة خوي ، وأضاف: اليوم ، وبحضور وزير التربية والتعليم في المنطقة ، تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة إعمار المدارس المتضررة ، وفي الوقت الحالي ستحل المباني التعليمية محل المدارس المتضررة.

وأشار معتمديان إلى أن الجامعات والمدارس ستنظم دروسها عبر الاجواء الافتراضية هذا الأسبوع في مدينة خوي ، وقال: بمشاركة مختلف المؤسسات والحكومة والجهات المانحة ، سيتم المضي قدمًا في إعادة إعمار وإصلاح المدارس بشكل سريع.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات حول الزلزال ، وأضاف: يجب أن يبقى الناس في منازلهم التي لم تتضرر ، ورجال الأعمال والحرفيين ينبغي أن يستأنفوا ويواصلوا أنشطتهم.

يذكر ان زلزالا قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة خوي بمحافظة اذربيجان غربي الواقعة شمال غرب ايران في الساعة 21:44 من يوم السبت الماضي بالتوقيت المحلي (18:14 بتوقيت غرينتش)، ووفقًا للتقييمات ، تضررت أكثر من 9000 وحدة سكنية في هذا الزلزال.