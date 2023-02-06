شاهد.. ابرز عناوين بانوراما انجازات الثورة الاسلامية

وقال فضل الله في حديث لقناة العالم خلال برنامج "نوافذ": انه خلال 14 سنة من مرحلة نفي الامام الخميني الراحل "قدس سره"، ومن ثم السنة الاخيرة قبل الثورة، كان هناك انجاز غير عادي لم يكن متوقعاً، مشيراً الى ان البعض ربما لا يعرف انه في ايران قبل الثورة كان هناك 50 الف امريكي وكان ايضاً طائرات امريكية تربط في المطارات العسكرية لايران، ما يدل على ان حجم الرعاية للامريكان ايام الشاه كان كبيراً جداً.

واوضح فضل الله، انه لم يكن يتوقع احد ان تنجح الثورة الاسلامية بالاطاحة بنظام الشاه الذي كان قوياً جداً، هذا اولاً وان تنجح بالاستمرار ثانياً خاصة بعد اغتيال 17 الف من القيادات الكبرى للثورة بينهم اسماء بارزة للغاية، وذلك في بداية اول عامين من عمرها.



من جانبه، اكد الاستاذ الجامعي د. أمين الساحلي، ان العصا السحرية التي امتلكتها الثورة الاسلامية في ايران هي الابعاد المتعددة لهذه الثورة، والتي كسرت قيد الحاكم المستبد وتخليص بلد طويل عريض بالخيرات والثروات من قبضة الشاه ومن حاشيته.

واعتبر الساحلي، ان هذا الحدث كان بمثابة ثورة كبيرة على صاحب الجيب الذي حرص الشاه على وضع ايران كل ما فيها في جيبه، وقال ان من ابرز ما امتازت به هذه الثورة انها ثورة على الذات القلقة والمضطردة والخانعة، التي صنعها الاستعمار، واعادت النظر بالكثير مما كان يمثل اعمدة حتى ما قبل الامام الخميني "قدس سره" لتكون دولة مواجهة للغرب وللارادة الامريكية في المنطقة بكل شجاعة.

بدوره، اكد الباحث السياسي أليف صباغ، ان اكثر ما ميّز الثورة الاسلامية في ايران من البداية وحتى اليوم، ان القيادات التي شاركت في الثورة لم تنحرف عن طريقها وبقيت حريصة على استمرارية الثورة وعلى تقديم انجازات جديدة.

وقال صباغ: ان هذه الثورة حافظت على جوهرها وانتصرت ليس فقط سياسياً بمعنى الوصول الى السلطة، بل اتبعه انتصارات على الساحة الثقافية والاقتصادية وفي المجال العلمي والتكنولوجي، وكذلك في الحالة الاجتماعية والالتفاف الشعبي حول مباديء هذه الثورة.

واوضح صباغ، ان الثورة الاسلامية على مدى 44 استطاعت ان تنجز الكثير في ظل التحديات الكبيرة.

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