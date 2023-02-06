أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 06فبراير 2023

ارمان ملي ..

القائد يصدر قرار عفو واسع النطاق عن المتهمين والمحكومين بأحداث الإضطرابات الأخيرة ..

رويش ملت ..

"القائد يفشل مؤامرات الأعداء ضد جيل الشباب" بقرار عفو واسع النطاق

جوان ..

قصف مدفعي سعودي وحشي مكثف يستهدف قرى يمنية قريبة من الحدود السعودية

كيهان ..

ناشطون سعوديون يعلنون عن تشكيل "برلمان الحجاز" تحت شعار التصدي لجرائم آل سعود

افتاب يزد ..

وصول وحدات من القوات البريطانية للكويت للمشاركة في مناورات عسكرية بإسم محارب الصحراء

ارمان امروز ..

بكين تؤكد أن إسقاط أمريكا للمنطاد الصيني لن يمر دون رد حازم

جمهوري اسلامي ..

بلدة باخموت الأوكرانية تشهد معارك عنيفة بين القوات الروسية والجيش الأوكراني

خراسان ..

أمريكا تتحرك لتوسيع دائرة الحرب الأوكرانية بتجهيز الجيش الأوكراني بصواريخ بعيدة المدى ..

مردم سالاري ..

الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه إنتقادات حادة من قبل الجمهوريين بشأن قضية المنطاد الصيني

وطن امروز ..

أمريكا تخطط لنشر صواريخ متوسطة المدى في اليابان مقابل الصين وكوريا الشمالية

اطلاعات ..

إصابة آلاف الأطفال اليمنيين بأمراض مستعصية بإستخدام السعودية ذخائر محظورة بالحرب على اليمن

ابرار ..

المستشار الألماني ينفي أن يكون الرئيس الروسي قد هدده أو هدد ألمانيا بتصريحاته الأخيرة ..

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها(ضخ الوحشية التكفيرية في لبنان )..

ان هناك تزايدا مفاجئا للتحركات الداعشية التكفيرية في لبنان خاصة في مناطق بشمال هذا البلد الامر الذي بات يشكل خطرا داهما اخر الى جانب الكيان الصهيوني على امنه واستقراره .

إن داعش يخطط بعد هزيمته النكراء بالعراق وسوريا للتسلل للبنان ولعل تنفيذه عمليات ذئاب منفردة مقدمة لذلك.

ان هناك تحركات داعشية مكثفة في مناطق بشمال لبنان خاصة بضواحي طرابلس لتجنيد اعضاءٍ بُغیة تحويل تلك المناطق الى بؤر انطلاق لتنفيذ هجمات ارهابية في سائر انحاء لبنان لتفجير فتنة طائفية خطيرة واسعة النطاق وهذا ما كشفت عنه اعترافات دواعش تم اعتقالهم مطلع هذا العام بلبنان .

جمهوري اسلامي ..

كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في تقرير لها يتحدث عن ( إحتمال شراء السعودية الغاز من " إسرائيل ") ..ازاحت محافل اعلامية في فلسطين المحتلة الستار عن بدء مصر والكيان الصهيوني دراسة مشروع مشترك لتصدير الغاز الذي يستخرجه الكيان من حقول بالبحر الابيض المتوسط للسعودية عبر خط انابيب يمر بالاراضي المصرية الى خليج العقبة .

صحيفة غلوبس العبرية الإقتصادية أوضحت أن الغاز من هذا الكيان سينعش مشروع نيوم الذي يراهن عليه ولي عهد السعودية بطموحاته ..

وترى محافل اعلامية وسياسية في تل ابيب ان مثل هذا المشروع سيعبد الطريق تماما ام مسار التطبيع بين السعودية والكيان خاصة بعد ان اعلنت السعودية عن تسهيلات ومنح تاشيرات دخول للسياح من فلسطين المحتلة لقضاء اجازاتهم بجزيرتي تيران وصنافير بالبحر الاحمر.

خراسان..

حول موضوع المنطاد الصيني كتبت صحيفة خراسان في مقالها (المنطاد الصيني رسالة خاصة )...ان هناك رؤيتين بشأن تحليق منطاد صيني في الاجواء الامريكية عدة ايام قبل اسقاطه ..

الرؤية الأولى صينية تقول إن المنطاد للأنواء الجوية خرج عن السيطرة , والرؤية الثانية أمريكية تقول إن المنطاد لأغراض التجسس.

في الواقع من الصعب القول ان هناك خطأً تِقنيا ادى لخروج المنطاد عن السيطرة حيث حلق اياما في الاجواء الامريكية كما ان الصين بلد انجازات فضائية هائلة , والرؤية الثانية غير دقيقة بدورها فالصين لديها مئآت الاقمار الصناعية اللازمة لاية اهداف تجسسية وليست بحاجة لمنطاد, ومن هنا يبدو ان هدف بكين ارسال رسالة تحذير على الطريقة الصينية للولايات المتحدة من انها لم تعد منيعة ومن انها لن تكون بمنآى عن تبعات اية اجواء تصعيد تقوم بها بمناطق اخرى في العالم.

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في تعليقها ( تحليق المناطيد )..غطت انباء تحليق منطاد صيني غامض في الاجواء الامريكية على الاحداث في الولايات المتحدة وسط ضجة كبرى تشكك بالحدث وكونه محاولة صينية للتجسس وغير ذلك رغم تاكيد بكين بكون المنطاد خاص بالانواء الجوية والطقس.

بايدن أمر بتدمير وإسقاط هذا المنطاد في الأجواء الساحلية بعد موجة إنتقادات داخلية واسعة لتردده في إتخاذ هذا القرار.

ان تحليق هذا المنطاد الصيني عدة ايام في الاجواء الامريكية يعكس واقع وجود ثغرات جدية في منظومات الدفاع الجوي بالولايات المتحدة وبغض النظر عما اذا كان المنطاد الصيني للانواء الجوية ام لا .

ان تحليق مناطيد صينية في اجواء امريكا وكندا رسالة واضحة للغرب من خطورة تجاهل ثقل الصين كقوة عظمى اقتصاديا وعسكريا وتقنيا , قوة لها قدراتها الضخمة الكافية لمواجهة اية مخططات تستهدف تضيق الخناق عليها عبر اقامة احلاف عسكرية حولها .

افتاب يزد..

في تقريرها (ضغوط أمريكية على بلدان أفريقية بشأن مجموعة فاغنر) كتبت صحيفة افتاب يزد .. يبدو وحسب وكالات انباء عالمية ان موضوع نشاطات مجموعة فاغنر الامنية الروسية الخاصة قد تصدر مباحثات مدير المخابرات المركزية الامريكية وليم بيرنز في زيارته الاخيرة لمصر وليبيا, وكذلك في مباحثات وزير الخارجية الامريكية انطوني بلينكن خلال جولته الاقليمية .

إن مجموعة فاغنر إحتلت جانبا من مباحثات بلينكن في القاهرة , حيث تعول أمريكا على مصر لإقناع السودان بالتخلي عن فاغنر.

ان واشنطن تعتبر مجموعة فاغنر الروسية التي تنشط في جمهورية مالي وفي ليبيا والسودان وبلدان افريقية اخرى مجرد اداة امنية وعسكرية روسية غير رسمية , وتعول واشنطن على مصر لحث ليبيا ايضا على وقف التعامل مع فاغنر كما تمارس امريكا ضغوطاعلى بلدان افريقية اخرى مثل جمهورية مالي لوقف تعاونها مع مجموعة فاغنر .

وجدير بالذكر ان هناك مجموعات امنية امريكية تنشط في العديد من بلدان العالم من بينها مجموعة بلاك ووتر السيئة الصيت.