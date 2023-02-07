هروب 20 سجينا من عناصر 'داعش' في سوريا

العالم - سوريا

ونقل موقع "صدى البلد" عن المصدر قوله، ان 20 سجينًا على الأقل فروا من سجن الشرطة العسكرية في بلدة راجو، والذي كان أغلبه أعضاء في جماعة 'داعش' الوهابية، ويضم نحو ألفي نزيل بينهم نحو 1300 ويضم السجن أيضًا مقاتلين من القوات التي يقودها الأكراد.

وقال المسؤول في سجن راجو الذي تسيطر عليه الفصائل الموالية لتركيا 'بعد الزلزال تضرر راجو وبدأ السجناء في التمرد وسيطروا على أجزاء من السجن.

وفر نحو 20 سجينا .. يعتقد أنهم من مقاتلي تنظيم داعش ».

وأضاف المصدر أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة أعقبته عشرات الهزات الارتدادية في المنطقة تسبب في أضرار للسجن وتصدع الجدران والأبواب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إنه لا يمكنه التحقق مما إذا كان السجناء قد فروا لكنه أكد وجود تمرد.

قالت الحكومة وعمال الإنقاذ إن 1444 شخصا على الأقل لقوا حتفهم يوم الاثنين في أنحاء سوريا بعد الزلزال المدمر الذي كان مركزه في جنوب غرب تركيا.

في الأجزاء التي يسيطر عليها المتمردون في شمال غرب البلاد ، قُتل ما لا يقل عن 733 شخصًا وأصيب أكثر من 2100 ، وفقًا لمجموعة الخوذ البيضاء للإنقاذ.

وتأتي حادثة راجو في أعقاب هجوم لتنظيم داعش في ديسمبر على مجمع أمني في الرقة ، بهدف تحرير زملائهم الارهابيين من سجن هناك.