تدشين 5 مشاريع لتكرير النفط جنوب ايران

العالم - ايران

والمشروع الأول عبارة عن 6 صهاريج تخزين للبنزين والديزل سعة كل منها 250 ألف برميل بإجمالي مليون و 500 ألف مع المرافق والمباني المرتبطة بها.

والهدف من هذا المشروع هو بناء 6 صهاريج تخزين للبنزين والديزل والمنتجات النفطية ، وتوفير جزء من السعة التخزينية المتعلقة بخطة تحسين جودة المنتجات الثقيلة للمصفاة وبلغت تكلفة المشروع 4540 مليار ريال ايراني و 802 ألف يورو، واستغرق انشاؤه 33 شهرًا.



وتم تنفيذ المشروع الثاني لإنشاء خطوط أنابيب النفط الخام والمنتجات التصديرية بقطر 30 بوصة بهدف تغذية المصفاة في الوقت المناسب لمواصلة عمليات الإنتاج وتقليل مخاطر إمدادات النفط الخام عن طريق السفن، وبلغت تكلفة المشروع 1323 مليار ريال، واستغرق انشاؤها 17 شهرًا.



والمشروع الثالث هو بناء جدار خرساني مسبق الصنع حول المصفاة ، والهدف من المشروع الامتثال لمعايير الحماية والأمن للمصفاة ، لحماية منشآت المصفاة، وبلغت تكلفته 416 مليار ريال، واستغرق انشاؤه 22 شهرا.



والمشروع الرابع هو استكمال المجمع الرياضي بقرية هلر بجزيرة قشم والذي يهدف إلى الوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية لشركة مصفاة بندر عباس للنفط خاصة في المناطق المحرومة بمحافظة هرمزجان.



والمشروع الخامس هو إنشاء المرجل الإضافي B21002C بهدف توفير البخار الذي تحتاجه الوحدات التشغيلية بطاقة إنتاجية 175 طنًا في الساعة، ويبلغ ضغط البخار 42 بارًا ودرجة الحرارة 380 درجة مئوية.