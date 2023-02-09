شمخاني للعالم: الوجود الأجنبي سبب انعدام الأمن في المنطقة + فيديو

العالم – إيران

جهود مستمرة من قبل الدول المجاورة لأفغانستان من خلال مؤتمر أمناء مجلس الأمن للدول المجاورة في نسخته الخامسة في العاصمة الروسية موسكو لمناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان.. جهود متمثلة من ثمانية دول تسعى لخلق فرص جديدة في أفغانستان.

وفي حديث خاص لقناة العالم الإخبارية على هامش المؤتمر قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني إن: الدول المجاورة لأفغانستان تدرس في هذا المؤتمر الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وحاليا يتم مقارنته مع الوضع في السابق، كما يرسم صورة عن مستقبل هذا البلد.

يجب أن لا يسمح بأن يصبح انعدام الأمن بلية مشتركة لجميع دول المنطقة، هكذا عبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ضمن مؤتمر أمناء مجلس الأمن للدول المجاورة لأفغانستان في كلمة له، فيما خلص المؤتمر أن المشكلات الراهنة في المنطقة تعود للتدخلات الأجنبية بأساليب مختلفة في مصالح البلاد، والذي ينعكس سلبا على الدول وأمنها.

من جانبه قال السفير الايراني في أفغانستان حسن كاظمي قمي لمراسل العالم إن: إستقرار الأمن في المنطقة مرهون باستقرار الأمن في أفغانستان، السياسات الخاطئة التي مارستها الولايات المتحدة خلال 20 عاما من احتلال أفغانستان حولت البلاد إلى بؤرة للتوتر وعدم الاستقرار.

وطالب البيان الختامي لاجتماع موسكو كل الأطراف بخفض مستوى العنف، كما دعا حركة طالبان إلى وقف هجمات الربيع، لخلق بيئة مثمرة لتفاوض، وتجاوز الخلافات لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان والمنطقة.

إجتماع أمناء مجلس الأمن للدول المجاورة لأفغانستان مؤتمر ليس بجديد.. ولكن تتجه الأنظار نحو نتائجه، عسى أن يكون تقارب وجهات النظر هو الحل في القريب العاجل لمشاكل أفغانستان ودول المنطقة.

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