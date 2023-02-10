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مراسل العالم..

هزة جديدة في اللاذقية، وحلب تنتهي من رفع الانقاض في 52 مبنى

هزة جديدة في اللاذقية، وحلب تنتهي من رفع الانقاض في 52 مبنى
الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة قناة العالم الاخبارية من سوريا الزميلة دارين فضل، ان محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت في تمام الساعة الحادية عشرة و ١٧ دقيقة من صباح اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة ٣.٩ درجات في منطقة غرب اللاذقية وعلى مسافة ٥٥ كم.

العالم - سوريا

كما اضافت الزميلة فضل ان نائب رئيس المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب، اعلن عن الانتهاء من رفع الأنقاض في 52 مبنى وان الاعمال متواصلة لرفع الأنقاض في آخر بناءين.

واضافت مراسل العالم نقلا عن نائب رئيس المكتب التنفيذي في مجلس حلب قوله:

** تم تشكيل لجان لدراسة المباني المتضررة وتحديد مستوى خطورتها.

** يوجد في حلب 173 مركز ايواء، وحالياً يجري توزيع المساعدات بشكل منظم أكثر، ونحن بحاجة لتكثيف توزيع الفرشات و"البطانيات".

** وصلت إلى حلب 14 طائرة من دول عدة وقوافل عديدة سواء من المحافظات او من الدول.

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